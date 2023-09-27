NASA'nın uzay aracı Apophis Asteroiti'ne doğru yola çıktı

OSIRIS-Rex görevi başarıyla tamamlayarak yeni hedefi Apophis Asteroiti'ne doğru yola çıktı. Apophis Asteroiti'nde incelemeler yapacak ve numuneler toplayacak olan uzay aracı, bilim insanlarının evrenin gizemini aydınlatmasına yardımcı olacak.

Tüm dünya NASA'nın OSIRIS-Rex görevinin büyük başarısını kutluyor. Geçtiğimiz günlerde uzay aracı Bennu Asteroiti'nden parçalar alıp Dünya'ya ulaştırmayı başardı. Herkesin gözü evrenin gizemini aydınlatacak bu kapsüldeydi. Bu görevin kahramanı olan O-Rex uzay aracı ise görevini tamamlayıp sessiz sedasız bir şekilde yeni hedefi Apophis Asteroiti'ne doğru yola çıktı.

NASA'nın uzay aracı yeni görevi Apophis Asteroit'ine doğru yola çıktı!

OSIRIS-Rex asteroit taşıma görevi yalnızca Bennu Asteroiti ile sınırlı olmayacak. 7 yıldır görevde olan uzay aracı çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Bennu Asteroiti'nden parçaları geçtiğimiz pazar günü Dünya'ya ulaştırmayı başardı. Topladığı numuneleri içeren kapsülü Dünya'nın 63.000 mil yukarısından bıraktı. Yaklaşık 20 dakika sonra Dünya atmosferine girmemek için iticilerini ateşledi. Sessiz sedasız bir şekilde yeni görevine doğru yola çıktı.

Artık NASA'nın uzay aracının yeni istikameti Apophis Asteroiti oldu. Bilim adamlarının gelecekte Dünya'ya çarpmasından endişe ettiği Apophis Asteroiti'nde incelemeler yapacak. Numuneler toplayacak. Bu sayede bilim insanları evrenin gizemli karanlık perdesini aralayacak. Her şey yolunda giderse OSIRIS-Rex görevini yürüten uzay aracı 2029 yılında Dünya'ya yakın, taşlı bir asteroit olan Apophis'e ulaşacak. Bu durumda yeni görev ismine ihtiyacı olacak. Yeni görevin ismi de OSIRIS-APEX oldu.

osırıs-rex-uzay-aracı-bennu-asteroitinden-örnek-getiriyor

Apophis, Dünya için ürkütücü bir şöhrete sahip. NASA, Apophis Asteroiti'ni 2004 yılında keşfetti. Ayrıca Apophis'i Dünya'yı etkileyebilecek en tehlikeli asteroitlerden biri olarak tanımladı. Bu kötü şöhretiyle insanları endişelendirmesinin ardından ismini eski Mısır mitolojisinde kötülüğü ve kaosu kişileştiren iblis yılandan aldı. Dünya'ya çarpma ihtimaliyle birlikte ünü tüm Dünya'ya korku saldı. Ancak bu etki değerlendirmesi, gökbilimcilerin bu asteroitin davranışlarını takip etmesi ve gözlemleriyle değişti.

Mart 2021'de gerçekleştirilen gözlemler ve hassas yörünge analizinin ardından gökbilimcilerin, Apophis'in en az bir yüzyıl boyunca gezegenimiz için tehlike olmadığını açıkladı. Bilim adamları "Son optik gözlemler ve ek radar gözlemlerinin desteğiyle, Apophis'in yörüngesindeki belirsizlik, 2029'a tahmin edildiğinde yüzlerce kilometreden yalnızca birkaç kilometreye düştü. 2029'daki konumuna ilişkin büyük ölçüde geliştirilmiş bilgi, onun hakkında daha fazla kesinlik sağlıyor. Apophis'i artık risk listesinden çıkarabiliriz." dedi.