NASA'nın Psyche Uzay Aracı, SpaceX Falcon Heavy Roketiyle Havalandı

NASA'nın Psyche uzay aracı, SpaceX Falcon Heavy roketiyle hedefine doğru yola çıktı. Bu misyon, NASA'nın ilk kez SpaceX'in daha büyük roketini kullandığı bir bilim misyonudur.

Nasa'nın Psyche uzay aracı, bugün erken saatlerde SpaceX Falcon Heavy roketiyle havalandı. Uzay aracının hedefine ulaşması için epey uzun bir yolu var. Resmi olarak metal açısından zengin bir asterit olan Psyche Asteroiti'ne doğru yola çıktı. Bu misyon ilklere ev sahipliği yapıyor. NASA ilk kez bilim misyonununda fırlatma için SpaceX'in daha büyük roketini kullandı. İşte detaylar…

Psyche uzay aracı, asteroitine doğru yola çıktı!

NASA'nın yeni Psyche misyonuna günler kala olumsuz hava koşulları yüzünden fırlatmanın erteleneceği konusunda haberler çıktı. Ancak hiçbir şey bu misyonu durduramadı. Psyche uzay aracı, SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle fırlatıldı.

Falcon Heavy, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden saat 10: 19'da havalandı. Uzay aracı, kalkıştan bir saatten biraz fazla bir süre sonra roketin üst kısmından başarıyla ayrıldı. Ayrıca NASA mühendisleri öğle saatlerinden kısa bir süre önce onunla iletişim kurmayı başardı.

Asteroit yolcusu kalmasın: NASA'nın Psyche uzay aracı yola çıkacak!

Psyche uzay aracı şimdi Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan görevin ismini de aldığı asteroide doğru yola çıktı. Yolculuğu epey uzun olacak. Altı yıl sürecek, 2,2 milyar millik bir yolculuktan bahsediyoruz.

Uzay aracı hedefine ulaşmadan NASA'nın önemli bir görevini de gerçekleştirecek. Uydu sayısının artması sinyal konusunda uzay ajansını endişelendirdi. Bu yüzden Derin Uzay Optik İletişim deneyi uydu- yer sistemleri projesi için önem arz ediyor. Başarılı olması halinde, optik iletişimin Dünya-ay sisteminin ötesine taşınacak.

Minibüs büyüklüğündeki uzay aracı, 2026 yılının mayıs ayında Mars'a ulaşacak. Kendisini hedef asteroide itmek için o gezegenin çekim alanını kullanacak. Psyche oraya vardığında, metal yüzeye sahip bir asteroiti inceleyecek.

Ayrıca bu görev için metal açısından zengin asteroidin yörüngesinde 26 ay geçirecek. Uzay aracı çok bantlı görüntüler çekecek. Bu sayede asteroidin yüzeyinin haritasını çıkaracak. Ayrıca uzay aracı, kimyasal ve mineral bileşimini inceleyecek. Uzay aracı, asteroitin yerçekimi alanını ve yüksek enerjili parçacıkları incelemek için radyo anteni ve spektrometre gibi aletlerini kullanacak.