NASA'nın Mars Helikopteri 60. Uçuşunu Gerçekleştirecek

LOS ANGELES, 23 Eylül (Xinhua) -- NASA'nın Mars helikopteri, yakın zamanda Kızıl Gezegen üzerinde 60. uçuşunu gerçekleştirecek.

NASA'dan Cuma günü yapılan açıklamaya göre 60. uçuşun, en erken 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. NASA'ya göre helikopterin 10 metre yüksekliğe ulaşıp 326 metreyi yaklaşık 124 saniyede kat etmesi bekleniyor.

Ingenuity adlı helikopter, NASA'nın Perseverance Mars gezgininin orta kısmına bağlı olarak 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne ulaştı. Helikopter, ilk kez başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmek için gerçekleştirilen bir teknolojik deneme amaçlıyor.

NASA'ya göre helikopter, yerden yaklaşık 3 ila 4,5 metre yükseklikte, tek seferde maksimum 90 saniye süreyle ve yaklaşık 300 metre mesafeye kadar uçacak şekilde tasarlandı.