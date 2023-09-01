NASA'nın Mars Helikopteri 56. Uçuşunu Tamamladı

NASA'nın Mars helikopteri, Kızıl Gezegen üzerinde 56. uçuşunu tamamladı. Helikopter, 12 metre yüksekliğe ulaşarak 410 metreyi 141 saniyede kat etti. Ingenuity adlı helikopter, Mars'ın Jezero Krateri'ne ulaşarak başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmek için gerçekleştirilen bir teknoloji gösterimi oldu.

LOS ANGELES, 1 Eylül (Xinhua) -- NASA'nın Mars helikopteri Kızıl Gezegen üzerinde 56. uçuşunu tamamladı.

NASA'dan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre 56. uçuşunu 25 Ağustos'ta gerçekleştiren helikopter, 12 metre yüksekliğe ulaşıp 410 metreyi 141 saniyede kat etti.

Ingenuity adlı helikopter, NASA'nın Perseverance Mars gezgininin orta kısmına bağlı olarak 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne ulaştı. Helikopter, ilk kez başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmek için gerçekleştirilen bir teknoloji gösterimi olma özelliğini taşıyor.

NASA'ya göre helikopter, yerden yaklaşık 3 ila 4,5 metre yükseklikte, bir seferde 90 saniye süreye ve yaklaşık 300 metre mesafeye kadar uçacak şekilde tasarlandı.

NASA'ya göre helikopter şu ana kadar Mars'ta toplam 100.2 dakika uçarak 12.9 kilometre yol kat etti ve 18 metre yüksekliğe kadar ulaştı.