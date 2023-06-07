NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, 50 milyon ışık yılı uzaklıkta şaşırtıcı özellikler barındıran bir galaksi tespit etti

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Messier 85 diye adlandırılan galakside, çoğu çok yaşlı olan yaklaşık 400 milyar yıldız bulunduğunu tespit etti. Galaksinin merkez bölgesi sadece birkaç milyar yaşındaki nispeten genç yıldızlardan oluşan bir kümeye de ev sahipliği yapıyor. Messier 85'in potansiyel olarak tuhaf bir özelliği daha bulunuyor. NASA, bu galaksideki yıldızların hız ölçümlerine dayanarak, Messier 85'de süper kütleli bir kara delik bulunup bulunmadığının belirsiz olduğunu açıkladı.

LOS ANGELES, 7 Haziran (Xinhua) -- NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıkta şaşırtıcı özellikler barındıran bir galaksi tespit etti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre Messier 85 diye adlandırılan galakside, çoğu çok yaşlı olan yaklaşık 400 milyar yıldız bulunuyor. Bununla birlikte, galaksinin merkez bölgesi sadece birkaç milyar yaşındaki nispeten genç yıldızlardan oluşan bir kümeye de ev sahipliği yapıyor.

Bu yıldızların, muhtemelen galaksinin 4 milyardan fazla yıl önce başka bir galaksiyle birleşmesiyle geç dönemde tetiklenen bir yıldız patlamasında oluştuğu düşünülüyor.

Messier 85'in potansiyel olarak tuhaf bir özelliği daha bulunuyor. Neredeyse her galaksinin merkezinde bir süper kütleli kara delik olduğu düşünülür. Ancak NASA, bu galaksideki yıldızların hız ölçümlerine dayanarak, Messier 85'de böyle bir kara delik bulunup bulunmadığının belirsiz olduğunu açıkladı.