NASA'nın hava durumu uydusu aniden sessizliğe büründü!

Kısa adı ICON olan İyonosferik Bağlantı Gezgini, 2019 yılında NASA tarafından uzaya fırlatılmıştı. ICON uydusu, iyonosfer tabakasındaki olayları inceleyerek önemli bilgileri bilim insanlarına ulaştırıyordu. Dünya'nın yaklaşık 580 kilometre ötesinde yaptığı önemli araştırmaları aktaran uzay aracından ise bir süredir haber alınamıyor.

NASA'nın iyonesferde görev yapan uzay aracı ile bağlantı kesildi

Üç yıldır görev yapan NASA'nın hava durumu uydusu, iki hafta önce yer kontrolörleriyle bağlantısını maalesef kaybetmiş durumda. Alçak Dünya yörüngesinde denetimsiz bir şekilde dolanan uzay aracına ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

NASA'nın ICON isimli uzay aracı, henüz tanımlanamayan bir tür aksaklık nedeniyle 25 Kasım'dan beri yer istasyonlarıyla iletişim kurmuyor. Uzay aracı, temasın sekiz gün boyunca kaybolması durumunda ICON'u sıfırlamak için tasarlanmış yerleşik bir komut kaybı zamanlayıcısı ile donatıldığı belirtiliyor. Ancak uzay ajansının ekipleri 5 Aralık itibarıyla hala uzay aracıyla iletişim kuramadığı için sıfırlama işlemi görünüşe göre işe yaramadı.

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İletişim kurulamamasına rağmen, ICON uzay aracının hala sağlam olduğunu biliyoruz. NASA, ICON'un hala tek parça halinde olduğunu doğrulamak için Savunma Bakanlığı'nın Uzay Gözetleme Ağı'nı kullanarak bu bilgiyi onayladı. Ancak iletişim kurulamayan uzay aracının ne kadar daha sağlam kalacağı şüpheli.

Uydunun yer ile iletişim kurması bu noktada büyük bir önem arz ediyor. ICON görev ekibi sorunu gidermek için çalıştığını aktaran NASA, iletişim kaybının nedenini bulmak konusunda da önemli yol katedildiğini belirtti.

ICON uzay aracının görev ömrü başlangıçta 2 yıl olarak tahmin ediliyordu. 2021 yılının Aralık ayında görevini tamamlaması öngörülen uzay aracı yaklaşık 1 yıldır uzatılmış bir çalışma çizelgesin sahip. Umarız bu önemli uzay aracı uzun yıllar daha görevine devam edebilir.

NASA, ICON'u hayata döndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların başarılı olup olmayacağını ise hep beraber göreceğiz. Peki siz NASA'nın hava durumu uydusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.