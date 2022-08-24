NASA'nın Ay'a çıkacağı uzay aracına yakından bakış!

Ay, Mars ve ötesine yolculuğu mümkün kılan Orion uzay aracı önümüzdeki hafta ilk uçuşunda altı haftalık zorlu bir test yolculuğuna çıkacak.

Nasa, şimdiye kadar yapılmış en güçlü fırlatma aracı olan yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin ilk fırlatmasını gerçekleştirmek üzere. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Artemis I görevi ile birlikte 1972'den sonra ilk kez Ay'a insan göndermenin yolu açılacak.

Orion uzay aracının tüm detayları

Yapılacak çeşitli uçuşların ardından birkaç yıl içerisinde ise Artemis III görevi kapsamında uzun bir aranın ardından Ay'a tekrar insan gönderilecek. Artemis görevleri, heyecan verici yeni bir uzay keşif çağının başlangıcını işaret ediyor.

Nasa'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek!

Ay, Mars ve ötesine astronot görevlerini mümkün kılan Orion uzay aracı önümüzdeki hafta ilk uçuşunda altı haftalık zorlu bir test yolculuğuna çıkacak. Orion'un Mürettebat Modülü Lockheed Martin tarafından inşa edilirken, elektrik, tahrik, termal kontrol, hava ve su temini için hayati önem taşıyan Avrupa Servis Modülü, havacılık devi Airbus'ın "Defence and Space" departmanı tarafından üretildi.

Nasa tarafından paylaşılan video, derin uzaya yapılan mürettebatlı görevler için özel olarak tasarlanan ilk Orion uzay aracına ayrıntılı bir bakış atmamızı sağlıyor. Videoda da gösterildiği gibi Orion'un Mürettebat Modülü dört tane astronot taşıyabiliyor.

Uzay gemisinin 2 bin 700 kilogramdan daha fazla itiş sağlayan ana motoruna her biri 50 kilogramlık itme kapasitesine sahip 8 adet yardımcı motor eşlik ediyor. Orion ayrıca üzerinde güneş panelleri bulunan 7 metre uzunluğunda kanatlara sahip. Her bir kanatta bulunan 3 bin 750 güneş hücresine sahip paneller, uzay aracına gerekli gücün aktarılmasını sağlıyor.

Videoda ayrıca Orion uzay aracında fırlatma sırasında ciddi bir sıkıntı olduğunda milisaniyeler içinde harekete geçmek üzere tasarlanmış bir mekanizma olan fırlatma durdurma sistemini de vurgulanıyor. Gerekirse sistem, mürettebat kapsülünü paraşüt destekli bir sistem yardımı ile kontrolden çıkmış bir roketten güvenli bir şekilde uzaklaştıracak.

29 Ağustos Pazartesi günü fırlatılacak olan uzay aracı görev sırasında da canlı olarak izlenebilecek. Peki siz NASA'nın Artemis görevleri ile Ay'a insan göndermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.