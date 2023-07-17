NASA'nın AEROMMA Projesi ile İnsan Kaynaklı Kirlilik Kaynakları Hakkında Veri Toplanacak

Nasa'nın AEROMMA projesi ile bilim insanları dünyanın en büyük uçan bilim laboratuvarı olduğu ifade edilen Nasa'nın DC-8 uçağını kullanarak New York, Toronto gibi şehirler üzerinde alçak irtifa uçuşları gerçekleştirerek insan kaynaklı kirlilik kaynakları hakkında veri toplayacak.< Nasa'dan 13 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, Haziran'da başlayan ve Ağustos ortasına kadar devam edecek AEROMMA (Mega Kentlerden Deniz Alanlarına Gözlenen Atmosferik Emisyonlar ve Tepkiler) projesi ile bilim insanları, dünyanın en büyük uçan bilim laboratuvarı olduğu ifade edilen Nasa'nın DC-8 uçağını kullanarak kirlilik kaynakları hakkında veri toplamak üzere çeşitli şehirlerin üzerinde alçaktan uçacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji