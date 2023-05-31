NASA, Kepler Uzay Teleskobu ile Keşfedilen Son Gezegenleri Tanımladı

NASA, emekliye ayrılan Kepler uzay teleskobunun görevi sırasında keşfedilen son gezegenlerden bazılarını tanımlayan bir ekibin çalışmasını duyurdu. Ötegezegen üçlüsü, Dünya ile Neptün arası büyüklüğe sahip ve kendi yıldızlarına yakın yörüngelerde bulunuyorlar. Kepler, 2009'da uzaya gönderilmiş ve 4 yıl boyunca 150.000'den fazla yıldızı gözlemleyerek binlerce potansiyel ötegezegen belirlemişti.

LOS ANGELES, 31 Mayıs (Xinhua) -- Nasa, astrofizikçiler ve yurttaş bilim insanlarından oluşan bir ekibin, emekliye ayrılan Kepler uzay teleskobunun yaklaşık 10 yıllık görevi sırasında gözlemlediği son gezegenlerden bazılarını tanımladığını duyurdu.

Nasa'dan Salı günü yapılan açıklamaya göre ötegezegen üçlüsü (Güneş Sistemi ötesindeki dünyalar) Dünya ile Neptün arası büyüklüğe sahip olup kendi yıldızlarına yakın yörüngelerde bulunuyorlar.

"Bunlar devasa Kepler gözlemleri planında oldukça sıradan gezegenler" diyen Wisconsin-Madison Üniversitesi son sınıf öğrencisi Elyse Incha, "Heyecan verici olmalarının sebebi ise Kepler'in bu gezegenleri, operasyonlarının son birkaç gününde gözlemlemiş olması. Bu keşif, ömrünün sonlarında bile Kepler'in gezegen avcılığında ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor" diye ekledi.

Salı günü, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde, gezegen üçlüsü hakkında Incha'nın önderliğinde bir makale yayımlandı.

Kepler, 2009'un Mart ayında uzaya gönderilmişti. Görevin başlangıçtaki amacı, kuzeydeki Cygnus (Kuğu) ve Lyra (Çalgı) takımyıldızlarına ait gökyüzü parçasını sürekli olarak izlemekti. Bu uzun süreli gözlemler sayesinde gezegenlerin kendi yıldızlarının önünden geçerken yarattığı, yıldız geçişi olarak adlandırılan yıldız parlaklığındaki değişiklikler izlendi.

Teleskop dört yılda 150.000'den fazla yıldızı gözlemledi ve binlerce potansiyel ötegezegen belirledi. Kepler görevi, kendi yıldızının yaşama uygun bölgesinde, yani sıvı suyun gezegen yüzeyinde var olmasına imkan verecek uzaklıkta yörüngesi bulunan, Dünya büyüklüğünde bir gezegen bulmaya yönelik ilk NASA göreviydi.

NASA'nın verdiği bilgilere göre Ekim 2018'de emekliye ayrılan Kepler, teyit edilmiş 2.600'den fazla ötegezegenin ve çok daha fazla ihtimalin keşfedilmesine yardımcı oldu.