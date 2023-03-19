NASA, insanlık için yeni yaşam alanları arıyor!

2034'te başlaması beklenen Dragonfly görevi ile NASA, genel anlamda Dünya'ya en çok benzeyen uyduya doğru yolacak çıkacak.

Mars helikopteri Ingenuity'nin yakaladığı başarı ile birlikte yakında güneş sistemindeki uzak bölgeleri havadan gözlemleyen daha fazla robotik kaşif ile karşılaşacağız. Bu görevlerin ilki ise potansiyel olarak yaşanabilir olduğu düşünülen Satürn'ün uydusu Titan'a olacak.

Nasa, Satürn'ün Titan uydusunu araştıracak

2034'te başlaması beklenen Dragonfly görevi ile Nasa, genel anlamda Dünya'ya en çok benzeyen uyduya doğru yola çıkacak. Bildiğimiz anlamda bir atmosferi olan Titan'da Dünya'daki su ve oksijenin görevini metan alıyor.

Kalın bir atmosferi ve düşük yerçekimine sahip olması nedeniyle Titan keşif helikopterinin havada kalması ve keşif yapması için oldukça uygun koşullara sahip. Yeni görev ile birlikte uydunun hem atmosferi hem de yüzeyini incelenecek. Atmosferin kalınlığı nedeniyle yörüngeden incelenmesi zor olan Titan, Dragonfly görevi ile daha yakından gözlemlenerek uydunun yaşanabilirliği değerlendirilecek.

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Dragonfly adı verilen araştırma aracı bu çalışmayı mümkün kılmak için Dragonfly Mass Spectrometer (DraMS) adlı bir cihaza sahip olacak. NASA yeni cihazı ve nasıl çalışacağı hakkında yakın zamanda daha fazla bilgi paylaşmış durumda.

NASA'nın Titan görevinde yer alacak olan araç, Mars yüzeyindeki sistemlere benzer şekilde donatılacak. Dragonfly sahip olduğu Drill for Acquisition of Complex Organics (DrACO) sistem ile Titan yüzeyindeki numuneleri analiz edebilecek.

Dünya'da çevre kirliliği ve iklim krizi yaşanırken, yeni yaşam alanları da aranmaya devam ediyor. Satürn'ün Titan uydusu ise bu konuda en ciddi aday olarak karşımıza çıkıyor. Peki siz Satürn'ün Titan uydusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.