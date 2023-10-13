NASA, İlk Mürettebatlı Starliner Uçuşu İçin Tarih Verdi

Nihayet NASA ilk mürettebatlı Starliner uçuşu için hedeflediği tarihi açıkladı. Bu uçuş, Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracıyla yapılacak. Uzay ajansı, önümüzdeki yıl nisan ayında ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak sevinmek için henüz daha çok erken. Bu yalnızca hedef bir tarih. Dolayısıyla ayrıntılı lansman programının resmi onayını beklemeye devam ediyoruz.

İlk mürettebatlı Starliner uçuşu için NASA, takvimde tarih işaretledi!

Boeing başkan yardımcısı ve Starliner müdürü Mark Nappi, ekibin uzay aracını mart ayında hazır hale getirmeyi hedeflediğini söyledi. Ancak o sırada olası bir fırlatma tarihinden bahsetmedi. Bu görev NASA için oldukça önemli. Çünkü geçmişte bazı görevler umulduğu gibi gitmedi. Boeing, Starliner'ı ilk mürettebatlı uçuşuna hazır hale getirmekte epey zorlandı. İlk insansız test uçuşunun 2017'de yapılması planlanıyordu. Ancak çeşitli sorunlar nedeniyle program ertelemek zorunda kaldı.

Kapsül sonunda 2019'da uzaya gitmeyi başardı. Ne yazık ki olaylar kontrolden çıktı. Kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmak için doğru yörüngeye ulaşamadı. Görev tüm çabalara rağmen olumsuzluk ile sonuçlandı. 3 yıllık bir çalışmanın ardından tüm sorunlar çözüme kavuştu. Starliner sonunda 2022'de mürettebatsız bir test uçuşuyla uzay istasyonuna ulaştı. Sırada tek bir test kalmıştı. O da bu görevin asıl misyonu olan mürettebatlı yolculuk.

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Yetkililer ilk mürettebatlı uçuşu bu yılın nisan ayında başlatmayı umuyordu. Ancak çeşitli sorunlar nedeniyle görev Temmuz ayına kadar ertelendi. Ayrıca bu ertelemelerin ardı arkası bir türlü kesilmedi. NASA bu sefer kendinden oldukça emin. Ancak daha önce olup bitenleri göz önünde bulundurursak, görev tarihi yine ertelenebilir.

NASA, perşembe günü web sitesinde yayınlanan bir gönderide, "NASA'nın Boeing Mürettebat Uçuş Testi (CFT) adı verilen Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uçuşunun Nisan ortasından önce planlanmaması planlanıyor." ifadelerine yer verdi. Uzay ajansı, CFT'nin Starliner sisteminin yeteneklerini doğrulamak için testlere başladı. NASA, astronotlarını ve test pilotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı bir gösteri uçuşuna göndereceğini söyledi.

Her şey yolunda gittiği taktirde Starliner uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral'dan United Launch Alliance (ULA) Atlas V roketinin üzerinde fırlatılacak. Mürettebat ve uzay aracı, batı ABD'ye paraşüt ve hava yastığı destekli çöle iniş gerçekleştirecek. Dünya'ya dönmeden önce uzay istasyonunda yaklaşık sekiz gün geçirecek.