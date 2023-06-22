Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin yakaladığı görüntüde güçlü bir güneş patlaması görülüyor, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor.

LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- NASA, Güneş Dinamiği Gözlemevi'nin güçlü bir güneş patlamasının görüntüsünü yakaladığını duyurdu.

Salı günü Doğu Saat Dilimi ile 13.09'da en yüksek düzeye ulaşan güneş patlaması, X1.0 patlaması olarak sınıflandırıldı.

NASA'nın verdiği bilgilere göre X sınıfı, en yoğun patlamaları ifade ederken yanındaki sayı ise patlamanın gücünü gösteriyor.

Güneş patlamaları, güçlü enerji infilakı olarak biliniyor. Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor.