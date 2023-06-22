NASA, Güneş Dinamiği Gözlemevi'nin güçlü bir güneş patlamasının görüntüsünü yakaladığını duyurdu
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Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor.
Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor.
LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- NASA, Güneş Dinamiği Gözlemevi'nin güçlü bir güneş patlamasının görüntüsünü yakaladığını duyurdu.
Salı günü Doğu Saat Dilimi ile 13.09'da en yüksek düzeye ulaşan güneş patlaması, X1.0 patlaması olarak sınıflandırıldı.
NASA'nın verdiği bilgilere göre X sınıfı, en yoğun patlamaları ifade ederken yanındaki sayı ise patlamanın gücünü gösteriyor.
Güneş patlamaları, güçlü enerji infilakı olarak biliniyor. Güneş patlama ve püskürmeleri, yüksek frekanslı radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturuyor.