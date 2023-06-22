NASA, Dünya Bilgi Merkezi'ni kurdu

NASA, değişen gezegene uyum sağlamaya ve yanıt üretmeye yardımcı olmak için halka ve yöneticilere veri sunacak yeni bir Dünya Bilgi Merkezi kurduğunu duyurdu.

LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- Nasa, değişen gezegene uyum sağlamaya ve yanıt üretmeye yardımcı olmak için halka ve yöneticilere veri sunacak yeni bir Dünya Bilgi Merkezi kurduğunu duyurdu.

Bu verilerin sel riskinin değerlendirilmesinde, kuraklık ve fırtına bilgilerine ihtiyaç duyulmasında ve orman yangını yönetiminde kullanılabileceğini belirten NASA böylece verilerin afetler, çevresel zorluklar ve değişen dünya karşısında yaşamları iyileştirebileceğine vurgu yaptı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "NASA, 60 yılı aşkın bir süredir, hayati önem taşıyan ve hayat kurtaran verileri toplamak üzere uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki araçlarla Dünya'yı gözlemlemek için uzaydaki gözlem noktamızı kullanıyor" dedi.

Nelson, "Biden-Harris Yönetimi'nin bu verileri herkes için daha anlaşılır, erişilebilir ve kullanılabilir hale getirme hedefini karşılamak için NASA, Dünya Bilgi Merkezi'ni açıyor" ifadelerini kullandı.

NASA yetkilisi, orman yangını yönetimi için NASA verilerine güvenen itfaiyecilerden, ekinlerini ne zaman ve nerede ekeceğini bilmesi gereken çiftçilere kadar, Dünya Bilgi Merkezi'nin her gün daha fazla insanın bilinçli kararlar almasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.