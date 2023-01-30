NASA, devrim yaratacak roket motorunu test etti!

Uzay ajansı Nasa, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği uzay yolculuklarıyla adından söz ettiriyor. Her geçen gün yeni bir yenilikle bizleri karşı karşıya getire uzay ajansı bu kez uzay yolculuklarını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Nasa, sunduğu yeni teknoloji ile kullandığı yakıtı azaltabilecek.

Uzay ajansı Nasa, yeni teknoloji ile birlikte daha az yakıt tüketimi amaçlıyor

Nasa, her defasında farklı bir uzay yolculuğu ve göreviyle karşımıza çıkıyor. Bu görevleri ve yolculukları başarmanın daha kolay yolu üzerinde çalışan uzay ajansı, yeni bir teknolojiyi test etti. Yeni teknolojiyle birlikte görevler için gerekli olan yakıtı azaltmak mümkün olacak.

Uzay ajansı, sürdürülebilir gezegenler arası yolculukta devrim yaratacağını iddia ettiği tamamen yeni bir roket motoru sınıfını test etti. Bu yeni motor, gelecekte itme sistemlerinin inşa edilme şeklini değiştiren ilk tam ölçekli döner patlamalı roket motoru ya da RDRE olacak.

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Yeni motor, Nasa'nın Alabama, Huntsville'deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde gerçekleştirilen bir testte ortaya çıktı. Yaklaşık 10 dakika süre ve bir düzineden fazla kez ateşlenen test, başarılı oldu. Testin amacı, NASA ve diğer roket yapım şirketlerinin güvendiği mevcut itme sistemlerinden daha fazla itme gücü sağlamak ve daha az yakıt kullanmaktı. Daha az yakıt kullanmak, uzay aracını uzay yolculuğuna hazırlamayı daha kolay hale getiriyor.

Ajans, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, motorun tam gazda çalışırken yaklaşık bir dakika boyunca 4 bin libreden fazla itme kuvvetti ürettiğini belirtti. Ayrıca yeniden kullanılabilen bir RDRE geliştirmek istediklerini de ifade etti. Ek olarak performans avantajlarını belirlemek için bir takip çalışması gerektiğini de açıkladı.

Yeni RDRE motoru, süpersonik bir yanma olgusunu kullanarak itme gücü üretiyor. Bu da daha az yakıt kullanırken daha fazla güç ürettiğini gösteriyor. Ayrıca sahip olduğu bu özellik sayesinde günümüz roket motorlarından ayrılıyor.

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