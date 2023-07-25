NASA'da Elektrik Kesintisi: UUİ İle İletişimde Kısa Süreli Kesinti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda yaşanan elektrik kesintisi, Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimde kısa süreli kesintiye yol açtı. Texas'ın Houston kentindeki uzay merkezindeki geliştirme çalışmaları sırasında meydana gelen kesinti, yedek sistemlerin devreye girmesiyle çözüldü. UUİ'deki 7 astronotla kısa süreli iletişim sıkıntısı yaşandı, ancak astronotlar için herhangi bir tehlike oluşmadı. NASA'nın ilk kez yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldığı kesintinin sorununun çözülmesi umuluyor.