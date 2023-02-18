NASA çok ilginç görünümlü bir asteroit yakaladı!

488 metre uzunluğunda ve 152 metre genişliğinde olan bu asteroit, bu yapısı ile diğer türevlerinden oldukça farklı görünüyor.

Uzayda birçok farklı cisim geziniyor. İnsanoğlu da bu cisimleri yüzyıllardır gözlemlemeye devam ediyor. Galaksiler, yıldızlar ve gezegenler her zaman ilgi çekselerde asteroitler de merak uyandıran gökcisimleri olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak görüntülenen asteroit ise alışılmışın oldukça dışında.

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İlk olarak 2011 yılında keşfedilen bu asteroit, 3 Şubat tarihinde Dünya'ya 1,7 milyon kilometreye kadar yaklaşarak bilim insanlarının incelemesine olanak tanıdı. Yaklaşık 488 metre uzunluğunda ve 152 metre genişliğinde olan bu asteroit, bu yapısı ile diğer türevlerinden oldukça farklı görünüyor.

Nasa'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda baş bilim insanı olan Lance Benner, bu asteroidin, bugüne kadar Dünya'ya yakın olarak tespit edilen bin 40 gökcisminin en uzunlarından biri olduğunu ifade etti. Uzun ince yapısı ile dikkat çeken cisim genel asteroti karakteristiğinin oldukça uzağında.

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2011 AG5 isimli cisim uzun yapısının yanı sıra dönüş hızıyla da bilim insanlarını şaşırtmış durumda. Kendi etrafında oldukça yavaş döndüğü tespit edilen asteroidin, bir dönüşü tamamlamasının saat sürdüğü belirlendi. Güneş etrafındaki dönüşünü 621 günde tamamlayan asteroidin Dünya ile bir sonraki buluşması ise 2040 yılında ve yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıkta gerçekleşecek.

Gökcisimleri gezegenimizin yanından düzenli bir şekilde geçmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, bir asteroit Güney Amerika'nın sadece 3 bin 500 kilometre üzerinden güvenli bir şekilde geçti. Çevremizdeki gökcisimlerini düzenli bir şekilde gözlemleyen NASA, geçtiğimiz aylarda DART görevi ile küçük bir asteroidin yörüngesini de başarı ile değiştirmişti.

Son olarak incelenen silindir yapıdaki asteroit ise gökbilimcileri uzaydaki çeşitliliği daha iyi anlama fırsatı vermiş gibi görünüyor. Peki siz gökcisimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videomuzu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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