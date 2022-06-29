NASA, CAPSTONE uzay aracını Ay'ın yörüngesine doğru fırlattı Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, gelecekteki uzay istasyonu yörüngesini test etmek için havalandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin ( Nasa ) Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, gelecekteki uzay istasyonu yörüngesini test etmek için havalandı. Nasa'nın internet sitesine göre, roket, dün Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki Roket Laboratuvarı Fırlatma Kompleksi 1'den fırlatıldı. Rocket Lab Photon uydu platformunun taşıdığı, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE'un yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtildi. "CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor. CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az altı ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Teknoloji Yeni Zelanda NASA Teknoloji Haberler

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