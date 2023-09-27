Nasa için tarihin dönüm noktası. OSIRIS-Rex görevi başarıyla sonuçlandı. Geçtiğimiz pazar günü uzay aracı 63.000 mil uzaklıktan kapsülü Dünya'ya bıraktı. Nasa, Başarılı bir operasyonla kapsülü kurtardı. Ardından incelemek üzere labaratuvara gönderdi. Nihayet bilim adamaları, Bennu Asteroiti'nden gelen kapsülü açtı. O kapsülün içinde evrenin gizemine ışık tutacak örnekler mevcut. İşte detaylar…

Nasa, Bennu Asteroiti'nden gelen kapsülü açtı!

Nasa, Uzay aracı 2020 yılında Bennu'dan ayrıldığında, asteroitin yüzeyinden 250 gram örnek topladığını tahmin ediyor. Uzay aracı, TAGSAM adı verilen Bu cihaza Dokun ve Git Numune Toplama Mekanizmasıyla örnekler topladı. Ardından yüzeyden hızlıca fırladı. Kısaca Bennu ile yalnızca birkaç saniye temas kurdu.

Bilim adamları, toplama odasının kapısının daha büyük kayalık malzemelerle sıkıştırıldığını ve bazı kaya parçalarının uzaya sızdığını keşfettiler. Bu nedenle daha fazla malzeme kaybını önlemek için numune alma cihazını hızlı bir şekilde dönüş kapsülünün içine saklamaya karar verdiler. Bu sayede toplayabildiği kadar çok örnekle Dünya'ya dönmesini hedeflediler.

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OSIRIS-Rex misyonun neler getirdiğini öğrenmek için biraz beklemek gerekiyor. Laboratuvar ekibinin, numunelere ulaşması için epey yol alması gerekiyor. Numuneleri alan TAGSAM, Dünya'ya dönüş yolculuğunda zarar görmemesi için tasarlandı. Daha sonra cihazı tamamen açıp daha büyük kaya parçalarını analiz edecekler. Ama ondan önce kapsülün bir hediyesi var. Kapsülün üzerinde tozlar var. Bilim insanları bu tozların Bennu Asteroiti'nden olduğunu düşünüyor.

OSIRIS-REx bilim ekibinin üyeleri asteroit numune kutusundaki tozun bir kısmını analiz için bir laboratuvara gönderecek. Ancak bilim adamlarının kutunun kapağını açtıktan hemen sonra görülebilen toz taneciklerinin, Bennu'dan geldiğini tahmin ediyorlar. Bu tozların OSIRIS-REx uzay aracının 2020'deki dokun-kalk inişi sırasında kayaları yakaladığı düşünülüyor. Ama yine de araştırmacılar, kesin cümleler kurmak için labaratuvar sonuçlarının gelmesini bekleyecek.

Arizona Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Dante Lauretta, bir asteroitin el değmemiş örneklerini incelemek için yaklaşık 20 yıl bekledi. Bunun Dünya'daki yaşamın kökenine ilişkin gizemlerin yanıtlarını ortaya çıkarmanın anahtarı olduğunu belirtti. Nihayet beklediği gün geldi. Salı günü, NASA'nın OSIRIS-REx misyonunun geri getirdiği toz taneciklerine ilk kez baktı.

Salı günü Lauretta, "Kutuyu bugün açtık ve görünürde siyah toz benzeri bir malzeme olduğunu gördük. Bunun Bennu'dan geldiğini umuyoruz. Yarın sabah bunun bir kısmını toplayıp laboratuvarlara göndereceğiz." dedi.