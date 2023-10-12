NASA, Bennu asteroidinden alınan örneklerde yüksek karbon içeriği ve suya dair kanıtlar buldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), OSIRIS-REx örnek toplama kapsülüyle Dünya'ya getirdiği Bennu asteroidi numunesi üzerinde yapılan ilk çalışmalarda yüksek karbon içeriği ve suya dair kanıtlar bulunduğunu duyurdu.

LOS ANGELES, 12 Ekim (Xinhua) -- OSIRIS-REx örnek toplama kapsülünün sağ orta bölümünde Bennu asteroidinden alınan örnek materyaller görülüyor, 11 Ekim 2023.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uzaydan Dünya'ya getirdiği 4,5 milyar yıllık Bennu asteroidi numunesi üzerinde yapılan ilk çalışmalarda yüksek karbon içeriği ve suya dair kanıt bulunduğunu duyurdu.

(Fotoğraf: Erika Blumenfeld, Joseph Aebersold/NASA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)