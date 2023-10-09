NASA, Bennu asteroidinden aldığı numuneleri canlı yayınla açıklayacak

OSIRIS-Rex operasyonunu başarıyla tamamlayan NASA, Bennu asteroidinden aldığı numuneler ile ilgili canlı yayın yapacaklarını duyurdu. Numunelerin analizleri ve elde edilen bulgular hakkında detaylar paylaşılacak.

OSIRIS-Rex operasyonunu başarıyla tamamlayan Nasa, elde ettiği bulgular ile ilgili açıklama yaptı. Nasa, Bennu asteroidinden aldığı numuneler ile ilgili canlı yayın yapacaklarını duyurdu. İşte detaylar…

Nasa, Bennu asteroidi için canlı yayın yapacak

Nasa'nın ilk kompleks operasyonu olarak adlandırılan OSIRIS-REx, Bennu adı verilen asteroid üzerinden numune alımı üzerine kurgulandı. 2016 yılında başlatılan operasyon, nihayet numunelerin Dünya'ya getirilmesiyle birlikte başarıyla sonuçlandı.

Numuneleri toplayan kapsül, iniş alanının yakınındaki temiz bir odada kısa bir süre tutulduktan sonra Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne nakledildi. Elde edilen örneklerin Johnson Uzay Merkezi'nde açılacağını duyuran yetkililer, bu çalışmanın uzay ile ilgili daha fazla bilgi edinmemize olanak sağlayacağını belirtti.

Güneş sisteminin oluşumunu elde edilen örnekler ile saptayabileceklerini açıklayan NASA yetkilisi Bill Nelson, "Bu görev, Dünya'daki yaşamın nasıl başladığına dair fikir edinmemize de olanak sağlayacak. Gelmiş geçmiş en büyük asteroid örneği ile karşınıza çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Bilim insanları şu anda Bennu materyali hakkında temel bir anlayış sunması beklenen numunenin ilk analizini gerçekleştiriyor. Kullanılan analitik araçlar arasında numunenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için taramalı elektron mikroskobu (SEM), kızılötesi ölçümler ve x-ışını kırınımı (XRD) yer alıyor.

NASA, Bennu asteroitinden toplanan örneği 11 Ekim Çarşamba günü saat 18: 00 TSİ (Türkiye saati ile) başlayacak özel bir etkinlikte açıklayacak. Etkinliği NASA'nın web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izleyebileceğiz.