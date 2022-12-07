NASA, Ay'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını paylaştı!

Nasa'nın Ay'a yeniden dönüş için yaptığı çalışmalar kapsamında Artemis I görevini yerine getirmekte olan Orion uzay aracı artık Dünya'ya dönüş yolunda. Bu süreçte Dünya'dan yaklaşık 435 bin kilometre uzaklaşan Orion, Ay'ın iki kez oldukça yakınından geçti.

Orion uzay aracı Ay'dan olağanüstü fotoğraf gönderdi

Orion uzay aracı görev kapsamında Ay'ın oldukça detaylı görsellerini çekmeyi de başardı. Nasa, uzay aracı tarafından çekilen bazı detayları fotoğrafları ise bizlerle paylaştı. Orion'un güneş panellerinin ucuna monte edilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamera tarafından çekilen bu fotoğraflar, Ay'ı tüm güzelliği ile ortaya koyuyor.

Orion'un Ay'a ilk yakın geçişinde çektiği fotoğraflar, muhtemelen güneş panelleri dizisine monte edilmişn Optik Navigasyon Kamerası ile çekildikleri için çok fazla detay barındırmıyor. Ancak Orion'un dönüş yolunca çektikleri görseller farklı kameraların kullanılması ve Nasa'nın muhtemelen daha iyi bir ayar aralığı bulması nedeniyle çok daha başarılı.

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Tabi ki bu fotoğraflar Artemis I görevinin ana odağı değildi ancak yine de ortaya çıkan görseller uzayda neler olduğunu merak eden bizim gibi insanlar için büyük önem taşıyor. Nasa'nın bu görselleri Orion'un Ay'a ilk geçişinden sonra bekliyorduk ancak fotoğrafları görmek için bir hafta daha beklememiz gerekti.

Orion'un şimdiye kadarki performansı NASA tarafından "olağanüstü" olarak nitelendirilirken, artık görevinin sonuna gelen uzay aracının Dünya'ya iniş yapması bekleniyor. 15 Kasım'da NASA'nın en yeni fırlatma sistemi ile uzaya gönderilen Orion, 11 Aralık tarihinde tekrar yeryüzüne inmiş olacak.

NASA, bir sonraki görev olan Artemis II için ise 2024 yılını işaret ediyor. Artemis I'e benzer bir rota izleyecek olan Artemis II görevinde bu sefer astronotlar da yer alacak. 2025 yılına gelindiğinde ise Artemis III görevi ile birlikte insanlığın tekrar Ay'a ayak basması planlanıyor.

NASA, 3 yıl içerisinde Ay'a tekrar insan göndermenin planlarını yapıyor. Peki siz NASA'nın yeni Ay görevleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.