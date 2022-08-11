NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni

NASA, Artemis 1 görevi için geri sayıma başladı. İddialara göre uzay ajansı, uzay aracında bir iPad'e de yer verecek.

Uzun zaman sonra tekrar Ay'a ayak basmayı amaçlayan NASA tüm aksiliklere rağmen oldukça kararlı. İnsanlığın Ay'a yeniden dönüşüne yönelik ilk büyük testi temsil edecek olan Artemis 1 görevi için geri sayım başladı. Bu kez insansız şekilde gönderilecek olan uzay aracı, fırlatma sisteminde yeni bir sürprizle karşı karşıya. Haberlere göre NASA, iPad cihazına da yer verecek.

NASA, 'Callisto' sistemiyle Ay'a iPad gönderecek

Önümüzdeki aylarda NASA, 1970'ten Apollo programının sona ermesinden bu yana gerçekleşmeyen hedefini gerçekleştiriyor. Bu devasa projenin gerçekleşmesini beklerken uzay ajansı, ilk test aşamasını gerçekleştirecek. İlk aşama olması nedeniyle bu testte roketin içinde insan olmayacak.

Son haberlere göre NASA, iPad'i test için Ay'a göndermeyi planlıyor. NASA'nın fırlatma sisteminde iPad'e yer vermesinin nedeni ise Amazon Alexa sesli asistanıyla ilgili testlerin Orion uzay aracı içinde gerçekleştiriliyor olmasından kaynaklanıyor. Böylece sesli komutların, uzay aracıyla ilgili bilgileri daha hızlı ileteceği iddia ediliyor.

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Lockheed Martin ve NASA arasındaki bu iş birliğiyle oluşan bu sistem, 'Callisto' olarak yer alıyor. Bu sayede Orion konsolunun orta kısmında özelleştirilen bir donanım ve tablet olacak. Ayrıca WebEx video konferans hizmeti, kontrol merkezinden video ve ses yayınlamak için de Alexa'yı tercih edecek.

Uzay ajansı, yeni sistemle birlikte Alexa ile mekansal bir sohbet gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Artemis 1'in Ay'a geri dönmek için tüm teknolojiye sahip olduğu söylense de yeni sistem pek çok kişiye ilginç geliyor. Ayrıca NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki Orion programının müdür yardımcı Howard Hu, yeni sistemle ilgili açıklama yaptı. "Astronotların uçuş durumu ve uzay aracı yönü, su kaynağı seviyesi veya pil voltajı durumu gibi telemetri hakkında basit sesli komutlarla bilgi alabilecekleri bir gelecek hayal edebiliyor."

Bunların yanı sıra NASA, Alexa'yı Ay'ın yörüngesindeki bir uzay aracında test etmenin zorluğundan bahsetti. Uzay ajansına göre test, Echo hoparlör ve WiFi ile evde olduğundan daha da zor olacak. Pek çok kişi bu testin, roketin içinde insan olsaydı daha kolay olacağını belirtiyor.

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