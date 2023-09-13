NASA Astronotu Frank Rubio, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda En Uzun Süre Kalma Rekorunu Kırdı

NASA astronotu Frank Rubio, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en uzun süre kalma rekorunu kırarak 371 gün geçirmiş oldu. Rubio, çeşitli deneyler üzerinde çalışırken üç uzay yürüyüşüne de katıldı.

LOS ANGELES, 12 Eylül (Xinhua) -- NASA astronotu Frank Rubio Pazartesi günü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) en uzun kalma rekorunu kırdı.

NASA'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Rubio 27 Eylül'de Dünya'ya dönecek ve böylece uzayda 371 gün geçirmiş olacak.

Bir önceki rekor, uzayda kesintisiz 355 gün kalan NASA astronotu Mark Vande Hei tarafından 30 Mart 2022'de kaydedilmişti.

NASA, Rubio'nun 2022'nin Eylül ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varışından bu yana robotik, uzay fiziği ve biyolojiyi içeren çeşitli deneyler üzerinde çalıştığını ve üç uzay yürüyüşüne katıldığını bildirdi.