NASA Astronotları Uzayda Alet Çantasını Kaybetti

İki NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış kısmında bakım yaparken bir alet çantasını yanlışlıkla kaybetti. Çanta, Dünya atmosferindeki nesneler arasına yeni bir cisim olarak katıldı. Gök bilimciler, çantanın bir dürbünle görülebildiğini ve yakında atmosfere gireceğini tahmin ediyor.

İki NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış kısmında bakım yapmak üzere bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Ancak bakım sırasında bir alet çantasını yanlışlıkla ellerinden kaçırdı. Bu, Dünya atmosferinde gezinen nesneler arasına yeni bir cismin daha katıldığı anlamına geliyor.

ISS'ten fırlayan NASA çantasını siz de görebilirsiniz

NASA mürettabatına ait kilit çantası, ISS'in dışında çalışan Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara isimli iki astronotun elinden kaydı. Şu anda Dünya'nın yaklaşık 500 km üzerinde dolanan başıboş çantanın bir dürbünle görülebildiği ifade edildi.

Gök bilimcilerin açıklamasına göre, karanlık bir gökyüzüne küçük teleskopla veya iyi bir dürbünle bakan herkes bu çantayı görebilir. Uzmanlar, çantanın önümüzdeki haftalarda atmosfere gireceğini ve 100 km yükseklikteyken parçalanacağını tahmin ediyor.

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Gök bilimciler, bu alet çantasıyla birlikte gezegenimizin yörüngesindeki uzay çöplerine de dikkat çekmeyi ihmal etmedi. Alet çantasını yörünge veritabınına işleyen NASA, yüzlerce uzay enkazının gökyüzünde başıboş şekilde gezindiğinin altını çizdi.

Alet çantasının uzayda kaybolması garip olsa da, bu tarz bir kaza ilk kez yaşanmıyor. Ancak bir süre sonra parçalanacağı için gökyüzündeki bu nesneyi incelemek için çok fazla zamanınızın olmadığını hatırlatalım.

Öte yandan NASA, uzaya ilgi duyanların ilgisini çekecek bir haberle gündeme geldi. Ajans, 8 Kasım Çarşamba günü bir video akış kanalı başlattı. "NASA+" olarak adlandırılan yeni platform, dünya çapında canlı içerikler sunuyor.

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