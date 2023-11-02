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NASA Astronotları Uzay Yürüyüşü Gerçekleştirdi

NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara bilimsel araştırma ve istasyon bakımı yapmak üzere bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.