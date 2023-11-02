NASA Astronotları Uzay Yürüyüşü Gerçekleştirdi
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NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara bilimsel araştırma ve istasyon bakımı yapmak üzere bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
LOS ANGELES, 2 Kasım (Xinhua) -- NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara bilimsel araştırma ve istasyon bakımı yapmak üzere bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
İki astronot, Çarşamba günü Washington saatiyle sabah 8.05'te uzay yürüyüşüne başladı. Yürüyüşün yaklaşık altı buçuk saat sürmesi planlandı.
NASA'ya göre astronotlar, radyo iletişim teçhizatını sökmek ve yörüngedeki laboratuvarın güneş panellerinin güneşi takip etmesini sağlayan teçhizatı değiştirmekle görevlendirilmişti.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji