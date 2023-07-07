NASA, Artemis II Uçuş Yazılımı İçin Yeterlilik Testinin İlk Bölümünü Tamamladı

NASA, Artemis Ay misyonlarının ilk mürettebatlı görevi olan Artemis II kapsamında Ay'ın etrafında dolaşacak 4 astronotu uzaya çıkaracak Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin yaklaşık 50 bin satır koddan oluşan uçuş yazılımı için resmi yeterlilik testinin ilk bölümünün tamamlandığını duyurdu.

Nasa, Artemis Ay misyonlarının ilk mürettebatlı görevi olan Artemis II kapsamında Ay'ın etrafında dolaşacak 4 astronotu uzaya çıkaracak Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin yaklaşık 50 bin satır koddan oluşan uçuş yazılımı için resmi yeterlilik testinin ilk bölümünün tamamlandığını duyurdu.Nasa'dan 3 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilk Artemis astronotlarının Ay çevresindeki Artemis II uzay görevi için mürettebat eğitimine başladığı ve Alabama eyaletinin Huntsville şehrinde yer alan Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki ekiplerin de astronotları uzaya çıkaracak mega Ay roketi Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) uçuş yazılımını teste ve yapılandırmaya başladığı belirtildi.