NASA, Artemis II Görevinde Ay'a Gidecek Astronotların İsimlerini Açıkladı

Son yıllarda uzay çalışmaları oldukça artış gösterdi. Bu çalışmaların ardından NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA), yeni bir duyuru yaptı. Duyuruda, NASA'nın Artemis II görevinde Ay'a gidecek olan astronotların isimlerini açıkladı. İşte Artemis II ile Ay görevine gidecek olan isimler!

NASA, 2024'te Artemis II göreviyle dört astronotu Ay'a gönderecek!

NASA, geçtiğimiz günlerde Houston'da yer alan Johnson Uzay Merkezi yakınlarındaki Ellington Field'da bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik sırasında ise CSA ile birlikte Artemis II göreviyle Ay'a gidecek olan astronotları açıkladı.

Ay'da uzun süreli bir varlık kurma yolundaki ilk mürettebatlı görev olan Artemis II ile birlikte dört astronot yolcu olacak. Bu isimler ise şu şekilde: Komutan Reid Wiseman, Pilos Victor Glover, Görev Uzmanı 1 Christina Hammock Koch ve Görev Uzmanı 2 Jeremy Hansen.

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Söz konusu için bir uçuş testi gerçekleşecek. Yaklaşık 10 günlük olan Artemis II uçuş testi, Uzay Fırlatma Sistemi roketinde başlayacak. Bununla birlikte Orion uzay aracının yaşam destek sistemini de kanıtlayacak insanların uzayda yaşaması için teknikleri doğrulayacak.

Kanada Uzay Ajansı'ndan sorumlu olan François-Philippe Champagne konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Ay'a geri dönüyoruz ve Kanada bu heyecan verici yolculuğun merkezinde yer alıyor. NASA ile uzun zamandır devam eden iş birliğimiz sayesinde Kanadalı bir astronot bu tarihi görevde uçacak. (…)"

Aralık ayında tamamlanması beklenen uçuş, Artemis I misyonu üzerine kuruluyor. Bu program sayesinde uzun vadeli insanlı keşif misyonlarını önü açılmış olacak. Ajansın Ay'dan sonraki hedefi ise Mars oluyor. Söz konusu uçuşla ilgili olarak NASA Johnson Direktörü Vanessa Wyche de bir açıklama yaptı.

"50 yılı aşkın bir süredir ilk kez bu kişiler Ay'ın çevresine uçan ilk insanlar olacak. Mürettebat arasında ilk kadın, ilk siyahi ve Ay görevine çıkan ilk Kanadalı var. Dört astronot da herkesin yararına keşif yaparken insanlığın en iyisini temsil edecek."

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