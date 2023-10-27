NASA, Artemis Görevi İçin Kameraları Test Ediyor

NASA, yaklaşık 50 yıl aradan sonra ilk defa Ay'a mürettebatlı iniş gerçekleştirecek ve bu görev için yeni ay kamerasını test ediyor. Astronotlar, Ay'ın nefes kesici fotoğraflarını çekerek tüm dünya ile paylaşacaklar.

Nasa yaklaşık 50 yıl aradan sonra ilk defa Ay'a mürettebatlı iniş gerçekleştirecek. Uzay ajansı Artemis misyonu için titizlikle hazırlanıyor. Astronotlar oraya vardıklarında Nasa'nın son teknoloji kameralarıyla Ay'ın nefes kesici fotoğraflarını çekecekler. Ardından tüm dünya ile paylaşacaklar. Tam da bu görev için NASA yeni ay kamerasını test ediyor. İşte detaylar…

NASA, Artemis görevi için kameraları test ediyor!

Dile kolay neredeyse 50 yıl sonra NASA Ay misyonu için mürettebat gönderecek. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıkların bir parçası olarak astronotlar şu anda İspanya'nın Lanzarote kentindeki aya benzer manzaralar üzerinde yepyeni bir "ay kamerasını" test ediyor.

Astronotlar uzun bir aradan sonra oraya vardıklarında maceralarını, yeni kameralar sayesinde kaydedecekler. Ayrıca bu özel tasarlanmış kamera yaklaşık elli yıl önce Apollo misyonlarında yakalananlardan çok daha üstün görüntü kalitesi sunacak.

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Cihazın geliştirilmesine Avrupa Uzay Ajansı ESA yardımcı oldu. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, yeni El Tipi Evrensel Ay Kamerası (HULC), profesyonel kullanıma hazır olacak. Ayrıca bu cihazlar, aynasız kameralardan ve son teknoloji lenslerden üretildi. Böylece astronotlar, Ay'ın hayranlık uyandıracak hem görüntülerini hem de videolarını çekecek.

NASA'nın mühendisleri kamerayı uzayın aşırı sıcaklıklarından ve aynı zamanda tehlikeli ay tozundan yalıtmak için, epey uğraş verdi. Cihaz, astronotların onu uzay eldivenleri kullanarak çalıştırmasına olanak tanıyor. Ayrıca mühendisler kamerayı özel olarak tasarlanmış bir dizi düğmeyi içeren koruyucu bir kumaş muhafazanın içine yerleştirdi.

Thomas Pesquet de bu ekipte yer alıyor. Kendisini Uluslararası Uzay İstasyonundan çektiği nefes kesici Dünya fotoğraflarından hatırlıyoruz. Lanzarote'deki testler sırasında Pesquet, NASA astronot adayı Jessica Wittner ve Japon uzay ajansından Takuya Onishi, yeni kameranın ayda karşılaşacağı zorlu koşulları simüle etti. Bunun için kamerayı hem gün ışığında hem de karanlık volkanik mağaralarda kullandılar.

NASA'nın HULC kamera sorumlusu Jeremy Myers, ESA'nın web sitesindeki bir makalede, "Ay kamerası, ayda kullanmaları gereken birçok araçtan biri olacak. Bu nedenle kullanımı kolay olmalı. İnsan faktörü bizim için çok önemli. Çünkü kameranın sezgisel olmasını ve mürettebatı yormamasını istiyorsunuz." dedi.