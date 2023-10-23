Güncelleme son dönemlerde hem Android hem de iOS kullanıcıları için gerçek bir bela olmuş durumda. Güncelleme almayan cihazlar, kasma ve donma yaşayanlar bu sebeple de kullanıcıların sinirlerini bozanlar derken birçok kullanıcı artık cihaz alırken kaç yıl daha güncelleme alacağını dikkate alıyor. NASA ise teknoloji dünyasını şaşırtacak bir işe imza attı. 1977 yaşında uzaya gönderilen bir sondaya güncelleme yaması yolladı. İşte detaylar…

NASA 46 yaşındaki uzay sondasına güncelleme yaması yolladı!

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 1977 yılında uzaya yollanan iki Voyager Uzay Sondası'na güncelleme yamaları yolladı. Buna göre iki sonda da geçen sene meydana gelen arızaya karşı yapılan tamiri korumak ve araçlara yeni özellikler eklemek için gönderilen yamalar araçların uzaya çıkmasından 46 yıl sonra gönderildi.

Bu bizlere birkaç şeyi birden gösteriyor aslında. Telefonlarımız 4, 5 yaşına geldiklerinde güncelleme almazken bir uzay aracının 46 yaşında güncelleme alması oldukça ilginç. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişimini son 20 yılda bile takip etmek için hızlı olmak gerekirken 46 yaşında gelişen uzay teknolojisinde hala bu cihazların kullanıldığını ve güncelleme aldığını görüyoruz.

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Ayrıca bahsi geçen uzay sondaları bugün cebimizde olan telefonlardan çok daha az teknolojiye sahip. Onlar sadece uzaydaki bilgileri alıp merkeze yollamakla yükümlüler hepsi bu. Konuyla ilgili gelen açıklamalara değinmemiz gerekirse sondaların yakıt tüplerindeki birikmeyi önlediler. Diğer sorun ise geçen yıl Voyager 1'de yaşanan bilgisayar problemiydi. Her iki sonda için de bu duruma karşı önlem alındı.

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