Müzik dinleyerek para kazanılır mı? İşte 5 yöntem

Müzik dinleyerek para kazanmak sandığınızdan çok daha kolay. Haberimizde bunu nasıl yapabileceğinize dair 5 yöntemi sizlerle paylaşıyoruz.

Müzik dinleyerek para kazanılır mı? Günümüzde müzik dinleyebilmek için YouTube ve Spotify gibi onlarca ücretli ve ücretsiz platform bulunuyor. Fakat müzik dinleyerek para kazanabileceğimiz çeşitli uygulamalar, platformlar ve web siteleri de bulunuyor. Gelin birlikte bu platformlarda dahil olmak üzere müzik dinleyerek para kazanmanın yollarına bakalım.

Müzik blogu açın

Blog yazmak, zaman, emek ve yatırım isteyen oldukça zorlu bir iş. Ancak maddi karşılığı da bir o kadar yüksek. İyi bir müzik blogu yazarı olmak istiyorsanız sizlere tavsiyemiz belli bir müzik türüne odaklanmanız ve çevrenizi olabildiğince geniş tutarak yeni insanlar, sanatçılar ve mekan sahipleriyle tanışmaya hazır olmalısınız.

Hangi müzik türünde blog oluşturup yazılar yazacağınıza karar kıldıysanız sıradaki adıma geçebilirsiniz. Önceliği yeni çıkan albüm ve sanatçılara vererek piyasadaki yeni gelişmelere dair düşüncelerinizi yazabilir, konser, canlı performans duyuruları ve mekan tanıtımları yapabilirsiniz.

TikTok, Spotify ve YouTube Music'e rakip oluyor!

Şarkılara puan verin

Şarkıları dinleyip puan verip oylayabileceğiniz ve bu işi yaparken de para, konser bileti ve hediye çeki kazanabileceğiniz birçok internet sitesi bulunuyor. Music Xray, Hit Predictor, Playlist Push, Current.us, RadioEarn ve Research.fm gibi siteler oldukça popüler ve güvenilirdir.

Bu sitelerin bilinirliği arttıkça, buradan para kazanmak isteyenlerin sayısı ve kazandıkları paranın miktarı da artış gösterecektir. Bu işi yaparken önemli olan size uygun siteyi seçmek olacaktır. Bazı sitelerde dinlemek istediğiniz müzik türünü siz seçebiliyorken, diğerleri kendi istediği türleri hatta parçaları dinlemeniz için sizlere ödeme yapıyor.

Sohbet gruplarına katılın

Pek çok müzik dinleyerek para kazanma sitesinin içerisinde odak grupları bulunuyor. Bu grupları sizinle benzer müzik zevklerine sahip kişilerle müzik ve şarkılar hakkında konuşabildiğiniz veya canlı olarak birlikte dinleme yapabildiğiniz bir sohbet odası gibi düşünebiliriz.

Bu gruplarda bulunan moderatörler sohbeti kendi istedikleri şekilde yönlendiriyor. sizlere dinlediğiniz şarkının sevdiğiniz ve sevmediğiniz yanlarını, neden bu müzik türünü sevdiğinizi ve sanatçının dinlediğiniz türe yenilik katıp katmadığını sorabiliyor ve sizde bu sorulara cevap vererek para kazanıyorsunuz.

Anket doldurun

Sohbet odalarının yanı sıra anket doldurarak da para kazanabilirsiniz. LifePoints, InboxDollars ve Pinecone Research gibi internet siteleri ve uygulamalar, sizlere belli türler, şarkılar ve sanatçılar üzerinden doldurabileceğiniz pek çok anket ve görev veriyor. Doldurulan her anket ve tamamlanan görev için puan topluyor ve daha sonra topladığınız puanları nakite çevirebiliyorsunuz.

Şarkı sözlerini çevirin

Şarkı çevirisi yapmak da aslında oldukça karlı bir iş. Pek çok uygulama ve internet sitesi size yapmış olduğunuz çeviri kadar yada çalıştığınız süre üzerinden bir ödeme yapıyor. Yapmanız gereken çok basit, sizlere sunulan şarkıları dinliyor kimi zaman bunları yazıya çeviriyorsunuz, kimi zaman da yazı halinde gelen şarkıların farklı dillerde çevirisini yapıyorsunuz.

Bu haberimizde sizinle müzik dinleyerek nasıl para kazanabileceğinizi paylaştık. Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.