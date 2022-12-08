Eski Şişli Belediye Başkanı ve günümüzde Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül'ün telefonunda ne var?

Eski Şişli Belediye Başkanı ve günümüzde Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül'ün telefonunda ne var? Eğlenceli videomuz ile sizlerleyiz.

Mustafa Sarıgül'ün telefonunda ne var?

Kendine has mizacı ile Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında binlerce takipçisi bulunan genel başkan Mustafa Sarıgül ile hem kendi telefonunda en sık hangi uygulamaları kullandığına baktık hem de Türkiye gençlerinin sorunlarına değindik.

Gündem ve son dakika haberlerini sıklıkla takip eden Sarıgül, iPhone 12 Pro Max kullanıyor. Telefonların güncel Türkiye satış fiyatına deyim yerindeyse isyan eden genel başkan, artık Türkiye'nin Togg gibi kendi akıllı telefonunu üretmesi gerektiğini vurguluyor.

Bilgisayar, tablet, akıllı saat gibi ekstra bir teknolojik cihaz kullanmaya vakti olmadığını söyleyen Mustafa Sarıgül, bir ihtiyacı olduğunda yardımcıları vasıtasıyla ihtiyacı olan bilgiye ulaşıyor.