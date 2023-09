Musk yeşil ışık yakmış olabilir: Tesla, Türkiye'de fabrika açacak mı?

Tesla, dünya çapında altı farklı fabrikaya (Gigafactory) sahip. Bunlar başlıca Çin, ABD ve Almanya'da bulunuyor. Ortaya çıkan yeni raporlar ise Tesla'nın yeni fabrikasını Suudi Arabistan'da açabileceğini gösterdi. Ancak bu iddialara ilişkin ilk açıklama Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi.

Elon Musk: Tesla ve Suudi Arabistan iddiaları doğru değil

Elon Musk, X'ten yaptığı paylaşımda Tesla'nın Suudi Arabistan ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Wall Street Journal tarafından hazırlana bu raporun gerçek olmadığını söyleyerek, "WSJ'den tamamen yanlış bir makale daha" dedi.

Elon Musk'ın bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra geldi. Erdoğan, Elon Musk'a bir sonraki fabrikasını Türkiye'de kurması ve üretim yapması için açık davette bulundu. Ancak konuyla ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 reformlarının bir parçası olarak ekonomisini petrol bağımlılığından uzaklaştırmaya ve küresel üreticileri cezbetmeye çalışıyor. Krallık yönetimine bağlı olarak çalışan Kamu Yatırım Fonu, Tesla rakibi Lucid Motors'un da yatırımcılarından biri.

WSJ tarafından yapılan haberde Suudi yetkililerin Tesla'yı cezbetmek için bazı teşviklerde bulunduğu iddia edildi. Elektrikli otomobil üretimi için gerekli metallerini ve minerallerin, Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla sağlanabileceği söylendi. Ancak Musk'ın açıklamasına göre, S. Arabistan ile herhangi bir görüşme yürütülmüyor.

Yet another utterly false article from WSJ pic.twitter.com/sisFcxYKxI — Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2023

2022 yılında 1,3 milyon elektrikli otomobil üreten Tesla, 2030 yılına kadar üretimini 20 milyon araca çıkarmak istiyor. CEO Elon Musk, şirketin dünya çapındaki üretimini genişletirken 2023 yılı sonuna kadar yeni bir fabrika kuracağını da söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.