Musk'tan yeni bahane! Twitter anketleri paralı olacak

Twitter'ı satın aldıktan sonra gündemin bir numaralı isimleri arasında yer alan Elon Musk, tekrar adından söz ettiriyor. Son olarak Twitter başkanlığından olası istifası hakkında bir açıklama yapması beklenen Musk'tan yepyeni bir açıklama geldi. Buna göre Twitter'daki önemli anketlere yalnızca Blue aboneleri katılacak.

Twitter anketlerine yalnızca Blue aboneleri katılacak

Twitter'ın sahibi Elon Musk, geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi. Musk, Twitter başkanlığından istifa edip etmemesiyle ilgili bir anket paylaştı. Anket sonucunda ise kullanıcıların yüzde 57,5'i başkanlığı bırakması yönünde oy kullandı.

Good point. Twitter will make that change. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Tüm bunların ardından ise CEO'nun konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyordu. Ancak Musk tarafından oldukça farklı bir açıklama geldi. O da Twitter üzerinden yapılan kritik anketlerde yalnızca Blue kullanıcılarının oy kullanacağı yönünde oldu.

Twitter'da yeni dönem! Mavi tik kriterleri açıklandı

Musk, daha öncesinde kritik politika değişikliklerinin sosyal medya uygulaması üzerinden yapılacak oylamalarla belirleneceğini ifade etti. Bugün ise bu oylamaya herkesin katılamayacağını ve sadece Blue abonelerine açık olacağını belirtti. Bu fikir ise asıl olarak bir kripto para fenomeninden geldi.

Fenomen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Politikayla ilgili anketlerde oy kullanabilecek tek kişi Blue aboneleri olmalıdır." dedi. Musk ise bu öneriye karşılık olarak, "İyi noktaya bastın. Twitter bu değişikliği yapacak." yanıtını verdi.

Bu açıklamalarla birlikte birçok kullanıcı, Musk'ın başkanlığı bırakıp bırakmayacağına dair yaptığı anketi de yok sayacağını belirtti. Bu konuyla ilgili net bir şey söylemek henüz mümkün değil ancak Musk'ın yaptığı açıklama kullanıcıları bu düşünceye yöneltiyor. Bunun yanı sıra anketin yayında durmaya devam etmesinin başkanlığı bırakacağına dair iddiaları da güçlendiriyor.

Peki, siz Twitter anket Blue aboneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!