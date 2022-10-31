Musk'tan ters köşe: Mavi Tik isteyen parayı peşin ödesin!

Hiçbir yatırım karşılıksız değildir. Özellikle 44 milyar dolar değerindeyse. Bu kadar yüklü bir meblağı tek bir iş için harcayabilecek yalnızca birkaç şirket ve milyarder var. Karşılığındaysa hissedarlar ve yönetim kurulu olmadan istediğini yapma özgürlüğü sunuluyor. Twitter satın alım sürecini tamamlayan Elon Musk ise tam olarak bunu yapıyor. Artık Mavi Tik (onaylanmış hesap) sahipleri aylık ödeme yapacak.

Elon Musk, Twitter kullanıcılarını etkileyen kararlar almaya başladı! Mavi Tik sahipleri aylık 19.99 dolar ödeyebilir

Twitter merkez binasına elinde lavaboyla giren Elon Musk, aslında temizlik yapacağının sinyallerini önceden vermiş oldu. Masasına oturduktan sonraysa ilk işi kıdemli yöneticileri tek tek kovmak oldu. Bunun ardından pek çok kesimin tepkisini çeken kararlar vermeye devam etti.

Şirketin reklam politikalarından platforma girişini engellediği hesaplara kadar bir dizi karar verdi. Öyle ki Twitter üzerinden kendisine yöneltilen video uzunluğuyla ilgili eleştiriye bile yanıt verdi. Yani şu anda tüm vaktini yeni oyuncağına ayırıyor.

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Hatta Musk'ın otomotiv sektöründen bazı rakip şirketlerin yöneticileri hesaplarını kapatırken bazıları da önceden anlaşması yapılan reklamları geri çektiğini duyurdu. Yine de Musk'ın aklında para kazanmak için onlarca fikir olduğunu görüyoruz.

Son olarak Twitter Blue abonelik hizmetini ilerletmek istediği bunu da Mavi Tik yani doğrulanmış hesap sahipleri aracılığıyla yapmak istediği iddia edildi. Zira bu senaryoda onaylı tüm hesapların aylık 4.99 dolar ödemeyi yapması gerekiyor.

Fakat bu gece saatlerinde ortaya çıkan çok daha güçlü bir iddiaya göre Musk'ın planı doğrulanmış hesapları Twitter Blue dışında bırakarak ayrıca faturalandırmak. Bahsi geçen meblağ ise aylık 19.99 dolar şeklinde.

Sizce Twitter, Elon Musk tarafından nasıl bir değişim sürecine girecek'Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!