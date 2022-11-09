Musk kendi ayağına sıktı! Tesla borsada çakıldı

Son günlerde Twitter satın alımı ve şirket için yaptığı düzenlemeler ile gündeme gelen Elon Musk bir kez daha Tesla hissesi sattı. Fakat bu kez hem kendi hem de hissedarlar için pahalıya patladı. Zira hisse değeri yere çakıldı.

Tesla hisse değeri yüzde 50 düştü!

Dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Elon Musk, Tesla'dan SpaceX'e kadar birçok şirkettin en büyük yatırımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Twitter'ı satın alarak borsadan çekti. Fakat bunu yaparken yüklü miktarda Tesla hissesi sattı.

Son olarak değeri 3.95 milyar doları aşan 19,5 milyon Tesla hissesi satışını gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz nisan ayından bu yana toplamda 20 milyar dolarlık hisse sattığı biliniyor. Dolayısıyla bir tweet ile kripto para piyasasını silkeleyen Musk'ın bu hamlesi şirketin değerinin düşmesine neden oldu.

Twitter hisseleri New York borsasından kaldırılıyor!

Yaklaşık olarak 1 yıl önce Tesla piyasa değeri 1 trilyon doları geçti. Hisse değeri ise 410 dolar seviyesine kadar çıktı. Fakat Musk'ın peş peşe yaptığı satışlar nedeniyle şu anda 190 dolara kadar gerilemiş durumda. Şirketin piyasa değeri ise 599 milyar dolara düştü.

Tesla hissedarlarının ve yöneticilerinin bu durumdan memnun olmadığı biliniyor. Fakat Musk'ın serveti sahip olduğu nakit para değil, şirketlere yaptığı yatırımların değerlenmesinden kaynaklandığı için vergi öderken bile hisse satması gerekiyor.

Tabii bu duruma birde bardağın dolu tarafından bakan yatırımcılar mevcut. Şirketin değer kaybının kötü gidişat ile değil, Musk'ın şahsi kararları nedeniyle olduğunu dolayısıyla tekrar yükselişe geçeceğini dile getiriyorlar. Fakat Elon Musk hakkında kesin olarak söylenebilecek tek şey bir sonraki hamlesinin belirsiz olmasıdır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!