Musk çöpçatanlığa başladı: Twitter'a (X) dating özelliği ekleniyor!

İlginç projeleriyle sık sık gündemimize taşınan Elon Musk, bu sefer de çöpçatanlık yapmak için kolları sıvadı. Popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni dating özelliğiyle birlikte hayatının aşkını arayanlar için cezbedici bir konum olacak. İşte detaylar

Hayatınızın aşkını Musk sayesinde bulabilirsiniz!

An itibarıyla test aşamasında olan yeni bir dating özelliğiyle birlikte Twitter kullanıcıları, uygulama içerisinden flört edebilecekler. Kullanıcılar; ilgi duydukları bir kişiye özel bir kalp göndererek ilgilerini belli edecek ve karşı tarafın kabul etmesi koşuluyla özel bir sohbet odasına alınacaklar.

Potansiyel eş adayınızla tanışmanızı sağlayacak yeni özellik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara ücretli bir şekilde sunulacak. "Süper Takip" olarak adlandırılan özelliğin kullanımıyla birlikte her bir kullanıcıyla özel bir etkileşim kurulabilecek.

Dating özelliğini kullanarak flörtleşmek istediğiniz her kullanıcı için ayrıca ücret ödeyeceksiniz!

Elon Musk, geleneksel bir yaklaşımla "nefes alsın yeter" mantalitesine karşı çıkarak flört edilmek istenen her bir kullanıcı için ekstra ücret talep ediyor. Bu sebeple "süper takipçisi" olmak istediğiniz her bir kullanıcı için yaklaşık 3 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Twitter'dan 3 yıllık görüntü verisi silindi!

Şu an için, Musk'ın bu ilginç adımlarının ardı arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Peki, sizler atılan bu adımla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'a dating özelliğinin ekleniyor olması, platforma ciddi bir gelir kazandırabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.