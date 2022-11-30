Musk'a yeni şok! Twitter, Avrupa'da yasaklanabilir

Popüler sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra radikal değişikliklere gitti. Avrupa Birliği ise şirketin yeni sahibini kurallara uyması gerektiğini söyleyerek uyardı. Twitter, AB'nin dijital içerik yasasına uymazsa Avrupa'da yasaklanabilir.

AB'den Elon Musk'a Twitter uyarısı

Sky News'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde Twitter'ın geleceği parlak görünmüyor. AB Endüstri Yöneticisi Thierry Breton, Elon Musk ile yaptığı toplantıda Twitter'ın yasalara uyması gerektiğini söyledi.

İddialara göre Breton, Twitter'ın geçtiğimiz haftalarda Avrupa Parlementosunda kabul edilen Dijital Hizmetler Yasası'na bağlı kalmak zorunda olduğunu ifade etti. Örneğin, yasaklanan hesapların "keyfi" şekilde yeniden açılmaması gerekiyor. Ayrıca platformun kapsamlı bir denetime tabi tutulması şart koşuldu.

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AB Endüstri Yöneticisi Thierry Breton, Elon Musk ile konuşmasında Twitter'ın tüm şartları yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi. "Twitter'ın yapmak zorunda kalacağı çok iş var. Şeffaf kullanıcı politikaları uygulamalı, içerik denetimini önemli ölçüde güçlendirmeli ve ifade özgürlüğünü korumalı" dedi.

Elon Musk'ın uzun süredir karşı çıktığı dezenformasyon ve belirli kişilere yönelik hedefli reklamcılık AB'nin de gündeminde. Dijital Hizmetler Yasası'na göre, hükümetlerin belirlediği dezenformasyon paylaşımları platformdan kaldırılmalı.

Konuşmanın sonucunda ise Breton ve Musk'ın ortak bir karara vardığı belirtildi. Rapora göre AB, Twitter'ın kurallara uygunluğunu değerlendirmek için önümüzdeki yıl bir "stres testi" uygulayacak. Şirket, test şartlarını sağlamazsa çeşitli yaptırımlara maruz kalacak.

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