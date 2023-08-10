Muratpaşa Belediyesi'nin Teknoloji Merkezi Gençlerle Büyüyor

Muratpaşa Belediyesi tarafından kurulan ASSİM Teknoloji Merkezi, dijital oyun endüstrisi, yazılım ve görsel tasarım sektöründe yer almak isteyen gençlerle büyüyor. Yaz dönemi kurslarında gençler yazılımcılarla çalışıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) yer alan Teknoloji Merkezi, dijital oyun endüstrisi, yazılım ve görsel tasarım sektöründe yer almak isteyen gençlerle büyüyor. Yaz dönemi kurslarında gençler yazılımcılarla çalışıyor.

Antalya'yı inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda Muratpaşa Belediyesi tarafından kurulan ASSİM Teknoloji Merkezi'nde, bugüne kadar 96 öğrenci oyun yazılımı ve web tasarımı eğitimlerini tamamladı. Haftada 2 gün verilen kurslar, 24 kişilik sınıflarda 3 ay sürüyor.

Teknolojik alanda yaratıcı fikir sahibi bireylerin ve ekiplerin oyun geliştirmelerine imkan sağlayacak gerekli donanım, yazılım ve ekipmanın bulunduğu ASSİM Teknoloji Merkezi, temel eğitimin yanında oyun geliştiricilere ofis rahatlığını ve iletişim imkanını bir arada sunuyor. Sektöre adım atmak isteyen hevesli gençler hem sektörü tanıtıyor hem de yazılım, modelleme, müzik, ses, efekt, tasarım gibi birçok alanda donanımlarını artırıyor.

20 Ağustos'ta başlayacak robotik kodlama eğitimleri ise ilköğretim seviyesinde 10-15 yaş arası öğrenciler faydalanacak. Kursiyerler elektronik, tasarım, robotik ve kodlamayı bilgisayar programları, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla çalışacak, tasarımlar yapıp onları birer ürüne dönüştürecek.