MuratAbiGF hacklendi! Elon Musk yayını açıldı

Sosyal medya mecralarında ve özellikle YouTube gibi popüler platformlarda yüksek aboneye sahip kişiler, hacker gruplar tarafından hedef alınarak kanalları ele geçiriliyor ve dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. Bu kişilerin son hedefi ise MuratAbiGF adıyla bilinen Murat Engin Ekin oldu.

MuratAbiGF YouTube kanalı hacklendi!

Özellikle yüksek takipçili YouTube kanallarını tercih eden bu gruplar, sahte Elon Musk yayınları açıyor ve kripto para dolandırıcılığı yapmaya çalışıyorlar. Öyle ki bunun için de genellikle usdtesla.io isimli sahte site veya QR kod kullanılıyor.

Elon Musk'ın milyonlarca dolarlık kripto para dağıttığı söylenen bu yayınlarda, daha inandırıcı olması için CEO tarafından atılmış gibi gösterilen bir tweet, en üste yerleştiriliyor. Ayrıca Musk'ın hemen altında da site adı yer alıyor.

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Organizeli şekilde çalışan bu dolandırıcı grup, yayın sırasında, kendilerine kripto para gönderdikleri takdirde, 2 katı şeklinde geri dönüş yapılacağını söylüyor. Örneğin 0.1 ETH gönderene 0.2 ETH, veya 1 BTC gönderene 2 BTC geri gönderileceği söyleniyor.

Bugün ise dolandırıcı grubun yeni hedefi, MuratAbiGF oldu. Öyle ki ele geçirilen kanalın adı, fotoğrafı ve URL'de yer alan kullanıcı adı değiştirilerek, kripto para dolandırıcılığı için Musk'ın görüntüleri ile yayın açıldı. Çok vakit geçmeden durumun farkına varan Murat Engin Ekin, şu açıklamayı yaptı;

Arkadaşlar benim de Youtube kanalım çalındı hiç bişeye tıklamayın

Murat Engin Ekin'in YouTube kanalını geri alıp almadığı henüz belli değil. Ancak kanalın adı, fotoğrafı ve kullanıcı adının tekrardan eski haline döndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda yüklenen tüm videolar da geri getirildi.

Bu olayın bir benzeri, geçtiğimiz günlerde Pintipanda YouTube kanalının da başına geldi. Öyle ki yine yukarıda bahsettiğimiz gibi, sahte Elon Musk yayını açıldı ve hesabı ele geçiren grup, kripto para dolandırıcılığı yapmaya çalıştı.

Olayın aslına bakacak olursak, bu tuzağa yalnızca çalınan kanalın aboneleri değil, aynı zamanda yayını gören yabancılar da düşüyor. Öyle ki kripto para dolandırıcılığı yapan grup, kanalın takipçi sayısı ve değiştirilen şirket adıyla güven kazanmaya ve ilgi çekmeye çalışıyor.

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