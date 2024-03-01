Murata MGN1 Serisi Minyatür DC/DC Çeviricileri Tanıtıldı

Murata pasif komponentler, kablosuz iletişim modülleri ve güç aygıtları tasarım ve üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biridir. Firmanın yenilikçi çözümleri mobil telefonlar, ev cihazları, otomotiv elektroniği, enerji yönetim sistemleri, tıbbi cihazlar gibi alanlarda kullanılır. Bugün size firmanın yeni bir çözümünü sunuyoruz – MGN1 serisi minyatür DC/DC çeviriciler.

Sunulan ürünler, ağırlıklı olarak köprü devreleri olmak üzere motorsürücülerini çalıştırmak için tasarlanmış kapasitif olarak izole modüllerdir. Seçili modeller toprağa göre hem pozitif hem de negatif güç sağlayabilir; tek veya çift çıkışlı çeşitleri mevcuttur. Çeviricilerin olası bir uygulama alanı, yüksek güç yoğunluğuna izin veren ve genellikle DC motor kontrolörlerinde kullanılan galyum nitrür temelli transistörlerle (GaN FET'ler) çalışmaktır.

DC/DC Çevirici: MGN1D050603MC-R7

Çok küçük boyutta olmalarına rağmen (14,5×12 mm kadar küçük) çeviriciler 125 mA'e kadar akım sağlar (nominal gücü 1 W'tır). Geniş termal toleransa (-40…105°C) da sahiptir. Serinin ilave avantajları arasında yüksek yalıtım gerilimi (3 kV AC) ve 2,5 pF'lık çok düşük yalıtım kapasitesi sayılabilir.

Modüller SMD montajı için tasarlanmıştır, bu yüzden kompakt servo veya mikromotor kontrolörleri, küçük otomasyon devreleri, IoT cihazlarında kolaylıkla uygulanabilir.