Müjde! Xiaomi, telefonlardan reklamları kaldıracak

MIUI 14 çıkış tarihi yaklaştıkça Xiaomi Android arayüzü için yeni özellikler hakkında da yeni iddialar ortaya çıkıyor. Diğer akıllı telefon üreticileri gibi Xiaomi de kullanıcı arayüzünde reklam gösteriyor. Bu durum da kazançlarını artmasını ve ürünlerinin fiyatını düşürmesini sağlıyor. Ancak ortaya çıkan haberlere göre kısa süre sonra şirket MIUI 14 ile reklamları kaldıracak.

Xiaomi, MIUI 14 ile reklamları tamamen kaldıracak

Çin'den gelen bir rapora göre, Xiaomi'nin Android arayüzü MIUI 14, 19 Kasım'da piyasaya sürülmeye başlayacak. İddialara göre bu çıkış tarihi, yeni bir Xiaomi akıllı telefon serisinin piyasaya sürülmesiyle aynı zamanda olacak. Bununla birlikte MIUI sahiplerini memnun edecek bazı özellikler de geliyor.

Xiaomi, MIUI'sine reklam eklemeye çok uzun zaman önce başladı. Bu reklamlar özellikle birkaç uygulamada yer alıyor. Reklamlar elbette devre dışı bırakılabilir, ancak tüm kullanıcılar bunun farkında değil. Şirket ise MIUI 13'teki bu süreci daha basit hale getirmek için önemli bir adım atıyor.

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MyDrivers'ın hazırladığı rapora göre, yakında çıkacak olan MIUI 14 sürümü herhangi bir reklam içermeyebilir. Çinli üretici, bu adımıyla ürünlerini satın almayı düşünmemiş kişilere daha ilgi çekici hale gelmeyi amaçlıyor. Aynı kaynağa göre MIUI 14, bloatware ve daha önceden yüklenmiş uygulamalardan kurtulmayı da vurguluyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni güncellemede birkaç iyileştirme de olacak. Bunlar, saat, hava durumu ve takvim aracındaki güncellemelerde yer alacak. Böylece şirket, bir mobil cihaz ve bir masaüstü ekranı arasındaki etkileşimi daha basit hale getirmeye çalışıyor.

Peki, siz MIUI 14 reklam kaldırma adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi bu adımıyla daha fazla kullanıcıya sahip olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!