Muhteşem bir tatil planlarken cep telefonunuzdan faydalanın!

Yoğun geçen günlerin ardından tatile çıkarak keyifli ve huzurlu zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak tam olarak hayal ettiğiniz gibi bir deneyim yaşamak için yolculuktan konaklamaya kadar tüm aşamaları özenle planlamalısınız. Bu noktada yardımınıza, tatil planı yapmayı hızlı ve kolay hale getiren mobil uygulamalar yetişir. Yazının devamından tatile çıkarken her detayı dilediğiniz gibi belirlemenizi sağlayan cep telefonu uygulamalarını öğrenebilirsiniz.

Tatil planlamanın en hızlı yolu: Mobil uygulamalar

Her an elinizin altında olan mobil uygulamalar, günlük hayatınızı bir hayli kolaylaştırır. Örneğin bu online platformları rutinlerinize dahil edebilir, işlerinizi daha kısa sürede tamamlamak için aktif olarak kullanabilirsiniz. Hayat kolaylaştıran ve her anınıza eşlik eden mobil uygulamalar, tatil planlama süreçlerinize de yön verir. Bu uygulamaların yardımıyla tatil yapmak istediğiniz destinasyonu ve yolculukta izleyeceğiniz güzergahı belirlemeniz, yanınıza almanız gerekenleri listelemeniz mümkündür. Otel rezervasyonunu da mobil uygulamalardan yaparak tüm tatil planını, baştan sona cep telefonunuzdan tamamlayabilirsiniz.

Popüler konumları sosyal medyadan keşfedin!

Eski fotoğraf albümlerinin yerini alan sosyal medya, gezilip görülen yerlere dair paylaşımların yapıldığı bir arşiv haline gelmiştir. Popüler turistik konumlara ve keşfedilmeyi bekleyen güzelliklere dair detayların paylaşıldığı bu online mecralar üzerinden tatil yapmak istediğiniz yeri kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Bunun için doğru sosyal medya uygulamasını seçmeniz ve gezginlerin hesaplarını takip etmeniz yeterlidir. Örneğin gözde konumları Instagram'dan keşfedebilir, ardından bu destinasyonlarda görülmesi ve denenmesi gereken detayları YouTube videolarından öğrenebilirsiniz.

Kendi platformlarında en düşük puanı aldılar: İşte o Google uygulamaları!

Tatile çıkarken olmazsa olmaz listelerinizi telefonunuzdan hazırlayın!

Havaların ısınmasıyla kendinizi serin sulara bırakmak için yaz tatili planı yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için güneş kreminden mayoya, seyahat belgelerinden ilk yardım malzemelerine kadar her ayrıntıyı özenle düşünmelisiniz. Tüm bunları aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız mobil uygulamalardan destek almanızda fayda vardır. Tatil planının olmazsa olmazlarını telefonunuzda listeleyerek hiçbir detayı atlamadan, hayalinizdeki seyahat deneyimini gerçekleştirebilirsiniz.

En iyi otellerden rezervasyon yapmak için mobil uygulamadan faydalanın!

Eksiksiz bir tatil planının temellerinden biri, konaklama yerini doğru belirlemektir. Tatilden beklentilerinizi karşılayacak en iyi otellere rezervasyon yaptırmak için mobil uygulamalardan yardım alabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzüyle tatil planını kolaylaştıran Setur Play Store uygulaması, rezervasyon işlemlerini mobil cihazlar üzerinden kısa süre içinde tamamlamanıza olanak tanır. Bu otel bulma uygulamasının sunduğu olanaklar şunlardır:

Hem yurt içi hem yurt dışı otel ve tur rezervasyonlarını yapabilirsiniz.

Otellerin özelliklerini, konumlarını ve müsaitlik durumlarını inceleyebilirsiniz.

Türkiye içindeki ve yurt dışındaki seyahatleriniz için uçak bileti alabilirsiniz.

Rezervasyon işleminize dair tüm detayları özet halinde görebilirsiniz.

Geniş otel portföyü arasından beklentilerinize uygun tesisi belirleyebilirsiniz.

Kart ve kişisel bilgilerinizi tek ekran üzerinden paylaşarak güvenli ve pratik rezervasyon imkanına ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Setur tatil uygulaması, taksit erteleme ya da %50'ye varan indirim gibi kampanyaları mobil cihazlarınız üzerinden öğrenmenizi mümkün kılar. Bu sayede tek ekran üzerinden yolculuktan konaklamaya kadar tüm aşamalar avantajlı fiyatlarla planlanır. Aynı uygulamayı, App Store'dan indirerek iOS işletim sistemine sahip telefonunuzdan ya da tabletinizden tatil planı yapabilirsiniz.

Gideceğiniz yere kolayca ulaşmak için haritaları kullanın!

Yurt içinde ve dışındaki ziyaret edilmeyi bekleyen, gözde ya da az bilinen turistik yerleri keşfederek unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Yeni rotalara doğru yolculuk yapmadan önce ideal güzergahları öğrenmenizde yarar vardır. Böylece gideceğiniz yere sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. İlgili konuma gitmenin en uygun yolunu gösteren haritalar, kaybolmadan hedefinize varmanıza yardımcı olur. Dilerseniz seyahatin etmenin özgürlüğünü tatmak için bazen rotadan sapabilir, haritalar üzerinden gizli kalmış yerleri belirleyerek eşsiz deneyimler yaşayabilirsiniz.