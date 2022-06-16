Mühendis kardeşlerin ürettiği araç hastane ve havalimanında hayatı kolaylaştırıyor

Konya'da mühendis iki kardeşin tasarlayıp ürettiği elektrikli hizmet aracı, bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Japonya ve Hindistan'daki havalimanlarında kullanılıyor.

Merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi Sitesi'nde, 29 yaşındaki Mustafa ile 30 yaşındaki Hüseyin Genç kardeşler, elektrikli hizmet aracı üretiyor.

Tasarım ve Ar-Ge'siyle yerli mühendislik ürünü araçlar, havalimanı ve hastanelerde insan ve yük taşıyor.

"Golf arabası" olarak da bilinen, 2 veya 4 kişilik araçlar, uygun enerji tüketimiyle de tercih ediliyor.

Yurt içinde ve birçok ülkedeki havalimanlarında hayatı kolaylaştıran araçlar, ortalama 3 saatte şarj edilebiliyor.

Farklı güç ve menzil kapasitesinde yılda 300'e yakın araç üreten, bir bölümünü de ihraç eden firma, 5'i mühendis 35 kişiye istihdam sağlıyor.

Şehir hastanelerinde ve havalimanlarında hizmet veriyor

Şirketin yöneticisi ve Ar-Ge sorumlusu Mustafa Genç, AA muhabirine, 2003'te babasının kurduğu firmanın elektrikli engelli aracı imalatı yaptığını söyledi.

Yeni pazar arayışıyla, artan talep ve ihtiyaca göre 2 ve 4 kişilik, elektrikli, insan ve yük taşıyan araç üretimine başladıklarını anlatan Genç, "Şehir hastanelerine ve havalimanlarına vermeye başladık. Golf arabası olarak bilinen bu araçları 5 yıldır üretiyoruz ve sektörde iyi bir yere geldik. Geçen yıl da trafik tescilli araçlar üretmeye başladık. 'B' ehliyetiyle cadde ve sokaklarda kullanılabiliyor. 180 kilometrede 9 liralık enerji tüketiyor." diye konuştu.

Bagaj ve yük taşımada kullanılıyor

Genç, araçların yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Dünyaya yayıldık ve Avrupa'da hemen her havalimanında araçlarımız kullanılıyor. Fransa'daki bir havalimanıyla anlaşma yapmak üzereyiz. Büyük kampüsü olan işletmelerde de kullanılıyor. Özellikle havaalanı ve hastanelerde yürüme güçlüğü çeken insanlara büyük kolaylık sağlıyor. Kasalı modellerde bagaj ve yük taşımada da kullanılıyor. Ar-Ge'yi de bünyemizde yapıyoruz. Yerlilik oranı yüzde 80'e ulaştı, bunu daha da artırmayı hedefliyoruz. Elektrik-elektronik alt yapıda yerlilik oranını yukarı taşımayı istiyoruz. 4 kişilik modelimiz Ukrayna'da iyi bir yer edinmişti. Maalesef bu savaş, süreci baltaladı. Avrupa'da iyi bir pazar var."