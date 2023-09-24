Muğla'nın Akyaka beldesinde yaşayan Ali Tiriç ve eşi, Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uydularını gökyüzünde görüntüledi. Uydular, Starlink Leo Uyduları olarak bilinen ve uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilen bir takımyıldızıdır.

Muğla'da Starlink uyduları görüntülendi

MUĞLA - Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uyduları Muğla'nın günübirlik tatil beldesi Akyaka'da Mahalle sakini Ali Tiriç ve eşi tarafından görüntülendi.

Gökyüzündeki sıralı uyduları gören Tiriç çifti, merakla o anları cep telefonu ile görüntülerken ışıkların Starlink uydusuna ait olduğu anlaşıldı. Starlink Leo Uyduları SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda da pek çok kez Starlink uyduları Türkiye semalarında görülmüştü.