MTA, depremin ardından yenilenmiş diri fay haritasını yayınladı!
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Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımının ardından MTA, yenilenmiş diri fay haritasını internet sitesinde yayımladı.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından tüm Türkiye'nin kalbi adeta afet bölgesinde atıyor. Yaşanan olayın ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay hattı haritası yayımladı.
Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor
MTA raporunda dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar yer alıyor. Türkiye'de diri fay üzerinde yer alan 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Ülkemizde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fayların sayısı ise 485.
Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Maraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat illeri diri fayların üzerinde yer alıyor. Ayrıca 110 ilçe de fay üzerinde.
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Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;
-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156
-AFAD Hatay: 0326 112 0000
-AFAD Maraş: 0344 221 4991
-AFAD Antep: 0342 428 1118
-AFAD Adana: 0322 227 2854
-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231
-AFAD Urfa: 0414 313 7290
-AFAD Malatya: 0422 212 8432
-AFAD Mardin: 0482 212 3740