MSI RTX serisi laptoplar ile kasım fırsatları devam ediyor!

MSI'ın Kasım fırsatları son hız devam ediyor. Her bütçeye uygun MSI dizüstü bilgisayarda avantajlı fiyatlar kasım sonuna kadar devam ediyor.

Msı'ın Kasım fırsatları son hız devam ediyor. Her bütçeye uygun, dilerseniz oyun oynayabileceğiniz, dilerseniz içerik üretebileceğiniz ve dilerseniz de işiniz için kullanabileceğiniz çeşit çeşit MSI dizüstü bilgisayarda avantajlı fiyatlar Kasım sonuna kadar devam ediyor.

İster oyun için olsun, ister yaratıcılığınız için olsun ya da işiniz için olsun, MSI RTX serisi laptopları ile tüm ihtiyaçlarınız için yanınızda. Barındırdıkları NVIDIA teknolojileri sayesinde oyunlarınızın performansıyla birlikte üretkenliğinizi de arttırmanıza yardımcı oluyor. İşte o teknolojilerden bazıları…

NVIDIA DLSS 3 ile yüksek kalite yüksek FPS!

DLSS, yapay zeka grafiklerinde performansı artıran, devrim niteliğinde bir atılım. GeForce RTX 40 Serisi GPU'lardaki yeni dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve Optik Akış Hızlandırıcısı ile desteklenen DLSS 3, fazladan kareler oluşturmak ve görüntü kalitesini iyileştirmek için yapay zekayı kullanıyor. DLSS 3 bu sayede, oyunları daha yüksek kalite ayarlarında daha yüksek FPS değerlerine ulaşarak oynamanıza olanak tanıyor.

NVIDIA RTX: üstün ışın izleme ve yapay zeka

NVIDIA RTX, oyun oynama ve içerik oluşturma yöntemlerimizde çığır açan ışın izleme ve yapay zeka teknolojilerine ait en gelişmiş platform konumunda. 250'den fazla popüler oyun ve uygulamada, inanılmaz derecede hızlı performansa sahip gerçekçi grafikleri veya NVIDIA DLSS ve NVIDIA Broadcast gibi en yeni teknoloji yapay zeka özelliklerini sunmak için RTX kullanılıyor.

NVIDIA Reflex ile rakiplerinizin önüne geçin!

NVIDIA Reflex, GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ve G-SYNC monitörler en yüksek rekabet avantajı için en düşük gecikmeyi ve en iyi tepkime süresini sunuyor. Sistem gecikmesini optimize etmek ve ölçmek için tasarlanan Reflex, rekabetçi oyunlarda daha hızlı hedef belirleme, daha kısa tepki süreleri ve en iyi nişan alma hassasiyetine ulaşmanızı sağlıyor.Yeni Yaratıcı Yol Arkadaşınız: NVIDIA Studio

NVIDIA Studio, içerisinde yer alan Omiverse, Canvas ve Broadcast gibi araçlar sayesinde üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı artırmanıza olanak sağlıyor. Yüksek GPU gücü ve yapay zeka desteği sayesinde 3B görüntü oluşturma, video ve fotoğraf düzenleme, grafik tasarımı, mimari ve mühendislik tasarımları ve canlı yayınlarınızda artık daha özgür ve daha güçlüsünüz.

MSI GF63 THIN

GeForce RTX serisi, oyuncular ve tasarımcılar için dünyanın en güçlü laptoplarına güç veriyor. NVIDIA'nın RTX mimarisi, Tensor çekirdeklerinin yanı sıra en gerçekçi RayTracing ve AI özellikleri ile mükemmel seçim. Ağır yük altında bile fark edilir düzeyde sessiz ve serin çalışması ile her türlü ortama rahatlıkla uyum sağlar.

İnce ve hafif yapısıyla öne çıkan GF63 THIN, metalik üst yüzeyiyle zorlu savaşlar için fütüristtik bir tasarımla gelir. Fırçalanmış dokuya sahip metal alaşımlı kapağını araladığınızda, 15.6 inç boyutunda, yüzde 82 ekran/kasa oranına sahip ince çerçeveli bir ekran sizi karşılıyor. Steel Series imzalı, kırmızı aydınlatmalı oyuncu klavyesi maksimum hissiyat ve konfor sağlarken, Steel Series Engine 3.0 yazılımı ile geniş özelleştirme seçeneklerini de sunuyor.

En uygun RTX 4080 notebook: MSI Vector GP68HX 13VH inceleme!

Pozisyonel ses geliştirme çözümü Nahimic 3 ile kullanım senaryonuza (oyun, film ve müzik) göre en uygun ses deneyimini yaşayabilirsiniz. Sadece MSI Notebook'lara özel MSI Center uygulaması ile bilgisayarınızın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz. MSI APP Player yazılımı ile Android uygulamalarını büyük ekranda deneyimleyebilirsiniz. Dahili kamera sayesinde uzaktan eğitim ve toplantılara rahatlıkla katılabilirsiniz.

MSI VECTOR GP68/GP78

MSI VECTOR serisi hem çok güçlü bir oyun laptopu hem de STEM alanında yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan öğrenciler ve profesyonelleri düşünülerek geliştirilen bir laptop. Bunu da güçlü donanımı ve patentli Cooler Boost soğutma tasarımı ile gerçekleştiriyor.

En yeni Intel Core işlemciler ile gelen Vector GP68/GP78, multitasking gerektiren projeler ve performans gerektiren oyunlarda benzersiz bir güç sunar. Bu güçlü işlemciye NVIDIA GEFORCE RTX 40 serisi ekran kartı eşlik ediyor. 6 Heat Pipe, 2 fana sahip Cooler Boost 5 teknolojisi termal kapasite iyileştirilirken CPU performansını maksimum düzeyde almanızı sağlıyor.

Ürünün sahip olduğu DDR5 ram miktarı sizin için yeterli değilse dilerseniz RAM miktarını artırabilirsiniz. MSI, ramleri kendiniz değiştirdiğinizde ürünü garanti dışı bırakmıyor. Vector GP68/GP78, hem grafik hem de akıcılık anlamında güncel donanıma sahip bir laptop deneyimini bambaşka bir seviyeye çekebiliyor.

MSI CYBORG 15

Evrimin bir sonraki adımı atıldı: Oyun dünyasına Cyberpunk tarzınızla dalın; bilim-kurgu modasını esnetin; rakiplerinizi yepyeni bir donanımla şaşırtın. Futuristik mekanize dış tasarımı ile Cyborg 15 çığır açan, avangart bir Gaming laptop olarak doğdu.

Kasa ve klavye tuşlarındaki yarı saydam tasarım, laptopunuzun iç bileşenlerini görebilmenizi sağlar. Sibernetik yapıları andıran çizgiler ve baştan aşağı genel ifadesi ile Cyborg, geleceği şimdiden görmemizi sağlıyor.

12.Nesil Intel Core işlemci ile Cyborg 15, multitasking projeleriniz ve talepkar oyunlarınızda daha önce görülmemiş bir performans artışı sunar. Ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi mimarisi ile hem performansta, hem de YZ destekli grafiklerde bir kuantum sıçraması yaşatıyor. Oyunlarda son derece gerçekçi sanal dünyaları Ray Tracing ve ultra yüksek FPS ile oynayın. İş akışlarınızı hızlandırmanın devrim yaratan yepyeni yöntemlerine şahit olun.

Yeni CPU & GPU paylaşımlı soğutma borusu tasarımı, ısı giderimini CPU ve GPU arasında gerçek zamanlı olarak dengeler ve daha verimli hale getirir. MSI'ın özel termal yağları kullanılarak uç noktada oyun seanslarında bile maksimum performans garantilenir.

İş ve üretkenlik serisi laptoplar:

Olağan dışı performans, yüksek taşınabilirlik ve kompakt tasarımla Prestige serisi, mükemmel iş ve üretkenlik laptopundan beklediğiniz tüm ihtiyaçları karşılamak için üretildi En yeni 13.Nesil Intel® Core™ işlemcisi ile Prestige 16 Studio iş hayatınızı ve günlük yaşamınızı daha üretken kılmak için sıra dışı deneyimler yaşatır.

NVIDIA Studio, tasarım uygulamalarına güç kazandıran en yeni teknolojiye sahip RTX GPU'larla size kreatif avantaj sağlar. Ray tracing ile hiper gerçekçi grafikler sunarken YZ destekli araçlardan oluşan Studio Suite fikirlerinizi konseptten gerçekliğe hızla taşır. Studio sürücüleri ise büyük fikirlerinize odaklanabilmeniz için maksimum sistem kararlılığı sunar.

MSI MODERN 15

Yeni Modern serisi dizüstü bilgisayarla hayatta yeni bir bölümü keşfedin. İnce, güçlü ve şık Modern serisi, günlük üretkenliğinize zarafet katmak için burada. Tutkunuza buradan başlayın.

Modern serisi, pürüzsüz ve hızlı tepki veren parmak ucu kontrolüne sahip genişletilmiş dokunmatik yüzeyle iş akışınızı sürdürür. 180° düz yatırma ve Çevir-ve-Paylaş işlevi, daha verimli bir çalışma alanı için ekranınızı tek tıklamayla paylaşmanıza olanak tanır. Optimize edilmiş 1,5 mm'lik tuş hareketi, yazma deneyimini daha ergonomik hale getirir. Tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye sayesinde karanlık ortamlarda çalışabilirsiniz.

İçerik üreticisi ve tasarımcılara özel laptoplar

MSI tasarımcı, mimar, videographer ve 2D ve 3D grafik ve animasyon alanındaki çalışmalarınızı en iyi şekilde sürdürebileceğiniz ürünlerle karşınıza çıkıyor. Creator Z16 ve Z17 HX Studio, muhteşem Ay Grisi yüzeyi ve CNC üretim yekpare kasası içinde yeni 13.Nesil Intel Core i9 ve i7 işlemcilerin uç noktada performansını sunuyor.16: 10 altın oranlı ekranı en gelişmiş dokunmatik teknolojisi ile Stylus uyumluluğuna sahip.

QHD+ çözünürlüğü ile tüm tasarım ihtiyaçlarınıza cevap verir. Bu laptop, 8 P-Core ve 16 E-Core çekirdekleri sayesinde profesyonel seviye görevler için üstün güç sunarken,ışık değiştikçe Ay'ın evreleri gibi renk geçişi sağlayan kasasıyla fark yaratacak. Premium hissiyat, doğru renklere sahip ekran, en yoğun render ihtiyaçlarınız için donanım gücü MSI Creator serisi ile hayat buluyor.