MPİ, 43 bin 879 yasa dışı bahis ve kumar sitesini kapattı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl 43 bin 879 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişimin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulundu ve yasa dışı faaliyet gösteren bu siteler kapatıldı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl 43 bin 879 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişimin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulundu ve yasa dışı faaliyet gösteren bu siteler kapatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MPİ, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil eden internet siteleriyle mücadele ediyor.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik ile yetkilendirilen Genel Müdürlük, bu yıl başından 15 Haziran'a kadar ki dönemde, internet ortamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu 45 bin 808 internet sitesi üzerinde inceleme ve araştırma yaptı. Söz konusu sitelerin çoğunda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil edecek içeriklere rastlandı.

Bunun üzerine BTK'ye bildirimde bulunuldu ve 43 bin 879 yasa dışı şans ve talih oyunları sitesine erişimin engellenmesi, 1177 internet sitesinden ise yasa dışı içeriklerin çıkarılması sağlandı.

İdare, geçen yıl da 24 bin 721 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ye bildirimde bulunmuştu.

Bu yıl içinde erişimi engellenen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sıradaki menşe ülkeleri de tespit edildi. Buna göre, ABD 18 bin 351 internet sitesiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 15 bin 170 siteyle Ermenistan, 5 bin 33 siteyle Hollanda ve 2 bin 373 siteyle Tayvan takip etti. Listedeki diğer ülkeler sırasıyla Almanya, İran, İngiltere, Fransa, Belize ve İrlanda oldu.

İnceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında, ilgili sitelerin, katılımcılarıyla para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı çok sayıda banka hesap bilgisi ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. Söz konusu hesap ve kişilere ilişkin inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için gerekli girişimlerde bulunuldu.

Adli ve idari süreç başlatıldı

Sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen takipler sonucu yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ilişkin reklam, yönlendirme, bilgilendirme, özendirme gibi faaliyette bulunan kullanıcı ve içerik üretici hesaplara erişimin engellenmesi kararları alınırken ilgili hesaplara ait kullanıcılar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Vatandaşlar da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak amacıyla kendilerine mesaj atılan telefon numaralarını, para transferi için kullanılan IBAN ve banka hesap bilgilerini, reklam ve yönlendirme yapan internet sitelerini ihbar edebiliyor. Söz konusu ihbarlar, MPİ Genel Müdürlüğüne, cumhuriyet savcılıklarına, Emniyet ve Jandarma birimlerine yapılabiliyor.