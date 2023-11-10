Mozilla'nın yapay zeka asistanı FakeSpot, sahte alışveriş yorumlarının önüne geçiyor

Son zamanların en popüler akımı olan yapay zeka teknolojisine ayak uydurmaya çalışan Mozilla, attığı yenilikçi adımlarla devrim niteliğinde gelişmeler kaydetti. Şirketin yeni asistanı olan FakeSpot, çevrim içi alışveriş dünyasına yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. İşte detaylar

FakeSpot, sahte yorumların kökünü kazıyacak!

Mozilla'nın yeni yapay zeka asistanı FakeSpot'un en dikkat çekici özelliği, kullanıcıları yanlış yönlendirebilecek sahte alışveriş yorumlarının önüne geçmiş olması gibi görünüyor. Markaların kendilerini öne çıkarmak adına yazdıkları övgü dolu yorumlar ve rakiplerin birbirlerini karalamak üzere yayımladıkları tutarsız yorumlar, atılan bu yenilikçi adımla birlikte ayıklanabiliyor olacak.

Kullanıcıların tıpkı ChatGPT ve Bard gibi modellerde yapabildikleri gibi yazılı olarak sohbet ettikleri modelde, kullanıcı deneyimi ön planda tutulmuş. Kullanıcıların mağaza veyahut ürünlerle ilgili sorularını yanıtlayan FakeSpot, hızlı bir şekilde çalışarak kullanıcıları mümkün olan en kısa sürede yönlendirmeyi amaçlıyor.

Artık daha gelişmiş durumda: ChatGPT, yeni yeteneklere sahip oldu!

FakeSpot, kendisine herhangi bir soru yöneltildiğinde Amazon gibi dev mağazalar gibi birçok çevrim içi mağazayı eşzamanlı olarak analiz edip kullanıcıyı en doğru biçimde bilgilendirmek üzere geliştirildi. Mozilla'nın onlarca projesinden sadece biri olan asistan, şirketin sektördeki ciddi yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Peki, sizler FakeSpot ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce asistan, alışveriş deneyiminde karşılaşılan sahte yorumların önüne geçebilecek mi? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.