Mozilla, Fransız hükümetinin özgür interneti tehdit eden yeni yasaya karşı uyarıyor

Mozilla ve diğer tepki gösteren taraflar, Fransız hükümetinin çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan SREN tasarısını eleştiriyor. Tasarının web tarayıcılarını sansür araçlarına dönüştüreceği ve özgür interneti tehlikeye atacağı düşünülüyor.

Mozilla, Fransız hükümetinin özgür interneti tehdit eden yeni bir yasayı uygulamaya geçirmeye yakın olduğu konusunda uyardı. SREN adı verilen tasarı, görünüşte çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor ancak bu yaklaşım bazı kişi ve kurumlarca alarma yol açtı. Peki Mozilla ve diğer tepki gösteren taraflar SREN tasarısını neden sevmiyor?

En fazla tepki gösteren kurum Mozilla oldu

SREN tasarısı hakkındaki endişeler, web tarayıcılarının hükümet tarafından sağlanan bir listede listelenen siteleri engelleme zorunluluğuna odaklanıyor. Mozilla ve diğer eleştirmenler, bu tasarının tarayıcıları sansür araçlarına dönüştüreceğinden dolayı tepki gösteriyor. Firefox tarayıcısını yapan Mozilla, tasarının en gürültülü muhalifleri arasında yer alıyor.

Mozilla'ya göre, kurallar özgür internet için felaket olacak ve otokratlar için tehlikeli bir ölçüt oluşturacak. Mozilla'nın küresel ürün politikası başkanı Udbhav Tiwari bir blog yazısında konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Böyle bir hamle, onlarca yıldır yerleşik olan içerik denetleme normlarını altüst edecek ve otoriter hükümetler için sansürü aşma araçlarının varlığını kolaylıkla ortadan kaldıracak bir taktik rehberi sağlayacaktır."

Tiwari, çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelede alternatif bir yaklaşımı savunuyor. Hükümetin engelleme listelerini tarayıcılara entegre etmek yerine, mevcut kötü amaçlı yazılım ve kimlik avına karşı koruma çözümlerinin kullanılmasını öneriyor. Bunun, hem medya hem kullanıcılar hem de hükümet için en iyi karar olduğunu savunmaktan geri durmuyor.

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Fransız hükümeti, şu ana kadar bu iddiaya kulak asılmamış görünüyor. Tam aksine şu anda tasarıyı hızlandırıyor ve teklifleri bu sonbaharda oylamayı hedefliyor. Engelleme kuralının yasalaşmasını engellemek amacıyla Mozilla, plana karşı bir imza kampanyası başlattı. Buradan imzalayarak destek olabilirsiniz.

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