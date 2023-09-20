Mount & Blade 2: Bannerlord Fiyatı Yüzde 29 Zamlandı

Türk yapımı en iyi oyunlardan biri olan Mount & Blade 2: Bannerlord, TaleWords Entertainment tarafından yapılan zamla fiyatı yüzde 29 artışla 449,99 TL'ye yükseldi.

TaleWords Entertainment tarafından geliştirilen ve Türk yapımı en iyi oyunlar arasında yer alan Mount & Blade 2: Bannerlord, kısa süre önce ne yazık ki zamlanan oyunlar listesine dahil oldu. İşte Mount & Blade 2: Bannerlord yeni fiyatı…

Mount & Blade 2: Bannerlord fiyatı için yüzde 29 zam!

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve yükselen dolar kuru ne yazık ki pek çok üründe fiyat artışlarına yol açtı. Bu ürünler arasında oyunlar da yer aldı ve şimdiye kadar RDR 2 gibi AAA kalitede pek çok yapım zamlandı.

TaleWords Entertainment tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyurunun ardından sevilen strateji oyunu için Türkiye ile birlikte pek çok ülkeyi ilgilendiren zam yürürlüğe girdi. Bunun ardından Mount & Blade 2: Bannerlord fiyatı, yüzde 29 seviyesinde bir artışla 349,99 TL'den 449,99 TL'ye yükseldi.

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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mount & Blade 2: Bannerlord, strateji türünde bir orta çağ oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi krallığınızı kurup diğer krallıklara hükmedebileceğiniz yapım, oynayan kişilerin büyük çoğunluğundan olumlu yorum almayı başardı.

Öte taraftan 2011 yılında piyasaya sürülen Mount & Blade: With Fire & Sword de zamlandı. Bununla beraber oyunun fiyatı 44,99 TL'den 99,99 TL'ye yükseldi. Bu, yüzde 122 seviyesinde bir artış anlamına geliyor.

İşte Mound & Blade için yapılan zammın ardından yeni fiyat listesi;

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Mount & Blade 2: Bannerlord349,99 TL449,99 TL (+29%)Mount & Blade: With Fire & Sword44,99 TL99,99 TL (+122%)Mount & Blade: Warband – Napoleonic Wars44,99 TL99,99 TL (+122%)

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